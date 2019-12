Die französische PSA-Gruppe will die Marken Citroën, DS, Opel und Peugeot in Europa über die nächsten Jahre umfassend elektrifizieren. Peugeot-Chef Jean-Philippe Imparato hat in einem Interview darüber gesprochen, welche neuen Stromer-Modelle seines Unternehmens demnächst zu den Händlern rollen.

Bereits in diesem Jahr hat Peugeot die Elektroautos e-208 und e-2008 sowie Plug-in-Hybrid-Versionen von 3008 und 508 eingeführt. Im Gespräch mit Automotive News kündigte Imparato an, dass 2020 eine besonders sportliche Variante des teilelektrischen 508 startet. Der als Limousine sowie Kombi kommende 508 Sport Engineered werde der erste Peugeot mit über 300 PS Leistung (360 PS), dabei aber nur für CO2-Emissionen von 50 g/km sorgen. Auch beim Preis soll das Modell überzeugen.

Mit dem 508 Sport Engineered wolle Peugeot zeigen, dass man technologisch bereit für die Zukunft ist. „Und auch, dass wir keine langweilige Zukunft wollen“, unterstrich Imparato. Trotzdem wird ein weiteres sportliches E-Modell, der Ende 2018 vorgestellte Peugeot E-Legend, vorerst nicht realisiert. Für die Serienproduktion müssten 250 Millionen Euro investiert werden, aktuell stünde jedoch die allgemeine Ausrichtung des Herstellers auf Elektro im Fokus. Später könnte der E-Legend aber kommen, die Technik dafür sei bereits vorhanden.

Bereits beschlossen ist eine E-Variante des 308. Der Kompaktwagen rollt laut Imparato zunächst als Plug-in-Hybrid zu den Händlern, später dann möglicherweise auch als reines Elektroauto. Priorität hätten im Kompakt- und Mittelklasse-Segment allerdings Plug-in-Hybrid-Systeme, da diese einen „sanfteren“ Wechsel von einem klassischen Verbrenner auf Elektro-Technik darstellen. Für Plug-in-Hybride geht Imparato bei mit einem Diesel vergleichbaren Gesamtbetriebskosten künftig von einem Anteil von 15 bis 20 Prozent am Absatz der jeweiligen Baureihe aus.

Mit Blick auf den im nächsten Jahr nach Deutschland kommenden Batterie-Kleinwagen e-208 sagte der Peugeot-Manager, dass die Nachfrage auf dem Heimatmarkt bereits sehr vielversprechend ausfalle: In Frankreich seien von 12.000 Bestellungen nach dem Start im Oktober 12 Prozent für das Elektroauto eingegangen. Wie der weltweite Anteil ausfallen wird, könne man zwar noch nicht einschätzen. Selbst 4 bis 5 Prozent in derzeit weniger für E-Mobilität empfänglichen Ländern wie Italien würden dem Unternehmen aber sehr beim Erfüllen von Emissionsvorgaben in der EU helfen. „Es gibt eindeutig einen Wandel – viele Kunden fragen jetzt nach Elektro“, so Imparato.

Peugeot verdiene mit Elektroautos Geld, solange die Förderung entsprechender Autos dem Aufpreis zu einem Verbrenner entspricht. Imparato verwies hier unter anderem auf die deutsche Elektroauto-Prämie „Umweltbonus“, die im nächsten Jahr von 4000 auf 6000 Euro steigen soll. Sollten die Zuschüsse in den europäischen Ländern wegfallen, müsse Peugeot andere Hebel nutzen. „Aber ich werde nie ein Auto verkaufen, mit dem ich Geld verliere“, betonte Imparato.

Eine besondere Herausforderung beim Umschwung auf die E-Mobilität stellen Kleinstwagen dar. Über deren niedrige Preise lassen sich die Kosten für die erforderliche umweltfreundlichere Technik bisher nicht amortisieren. Imparato erklärte, dass Peugeot Fahrzeuge wie den 108 wohl entweder einstellen oder als reines Elektroauto anbieten werde: „Langfristig muss dieses Segment meiner Meinung nach 100 Prozent elektrisch sein oder verschwinden.“