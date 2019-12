Die Stadt Stuttgart hat im Dezember gemeinsam mit der Stadtwerke-Tochter Energiedienste Stuttgart (EDS) die erste Schnellladestation nur für elektrische Taxis in Betrieb genommen. Zwei weitere Schnellladestationen sollen in den kommenden Wochen ans Netz gehen.

„Als Stadt ergreifen wir viele Maßnahmen, um die Luft in Stuttgart zu verbessern. Eine zukunftsfähige und klimafreundliche Mobilität ist dabei ein wichtiger Baustein. Dazu gehört auch, den elektrischen Taxiverkehr zu fördern. Weil Taxis im ganzen Stadtgebiet unterwegs sind und von vielen Leuten wahrgenommen werden, sind sie nicht zuletzt ein sichtbarer Werbeträger für neue Mobilitätsformen“, erklärte Michael Hagel von der städtischen Koordinierungsstelle Elektromobilität.

Die Schnelllader sind Teil des „E-Taxi-Aktionsplans“, den der Gemeinderat beschlossen hat. Stuttgart möchte Taxiunternehmen den Umstieg auf E-Mobilität erleichtern. Das Taxigewerbe zeige sich sehr offen und sei bereit, auf Elektromobilität umzusteigen, das habe man in vielen Gesprächen und Workshops festgestellt, so Hagel. „Aber es gibt auch Zweifel, wie sich die Elektromobilität im Taxi-Alltag umsetzen lässt. Die Stadt geht deshalb unterstützend in Vorleistung und stellt die notwendige Ladeinfrastruktur bereit.“

Mit den Schnellladern direkt am Taxistand betritt die Stadt laut Hagel bundesweit Neuland. Die Infrastruktur habe man ausschließlich für Taxis geschaffen. Der Standort am Taxistand garantiere, dass die Ladepunkte frei und verfügbar sind, Taxis mit Elektroantrieb dürfen sie exklusiv nutzen. An allen Standorten werde mit 100 Prozent Ökostrom geladen. Jede Schnellladesäule verfügt über drei Ladepunkte mit drei unterschiedlichen Steckern. Man kann dort langsam mit 11 kW (AC) oder bis 50 kW (DC) Strom zapfen.

Die drei Taxi-Schnelllader werden im Auftrag der Landeshauptstadt von den Stadtwerke-Töchtern EDS und Stuttgart Netze gebaut. Finanziert werden die Ladesäulen von der Landeshauptstadt, betrieben von der EDS. Die Ladekonditionen gibt die Stadt vor: Durch die geförderte Finanzierung der Schnellladepunkte kann ein Preis von 28,40 Cent je geladener Kilowattstunde Ökostrom angeboten werden, wie er dem Haushaltstarif der Stadtwerke Stuttgart entspricht.