Die Stadtwerke aus Iserlohn, Schwerte und Dortmund kooperieren beim Ausbau von „smarter“ Elektroauto-Ladeinfrastruktur im Ruhrgebiet und Sauerland. Die drei Versorger rüsten dazu laut dem Fachportal Energate Messenger in den kommenden drei Jahren 680 Straßenlaternen mit integrierten Ladepunkten aus.

Bis März 2020 sollen die ersten Produkte für das Vorhaben auf den Markt kommen – Ladekabel und Stromtarif im Bündel. Technologielieferant ist der Berliner E-Mobility-Dienstleister Ubitricity. Der technische und wirtschaftliche Betrieb der Ladeinfrastruktur wird beim jeweiligen Stadtwerk liegen, sagte die Geschäftsführerin der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung (DEW21) Heike Heim im Gespräch mit Energate.

Den Anfang für die kommerzielle Nutzung der zu Ladepunkten aufgerüsteten Laternen will im ersten Quartal DEW21 mit der Installation von 500 entsprechenden Strom-Tankstellen im Stadtgebiet machen. Im Jahresverlauf sollen 100 in Schwerte und 80 in Iserlohn folgen. 500 der Laternen-Lader sollen öffentlich sein, der Rest halb öffentlich oder privat.

DEW21 wird nach Angaben von Heim einen bestehenden Ökostromtarif als Ladestromtarif mit dem „Smart Cable“ von Ubitricity bündeln – zum Kauf oder zur Miete. Die genaue Ausgestaltung ist noch offen. Die Kooperation soll ein Angebot schaffen, das im gesamten Einzugsgebiet der drei Kommunen genutzt werden kann. Kernzielgruppe sind Pendler der Region.

Die einzelnen Laternen erhalten je einen Ladepunkt mit 3,4 kW, berichtet Energate. Ein elektrischer Kleinstwagen soll sich damit über Nacht vollladen lassen. Erkennbar werden die Lade-Laternen durch einen besonderen Grünton und Beschilderung sein. Auf Parkverbote wird anders als sonst bei Ladesäulen üblich verzichtet. „Wir setzen auf die Solidarität der Anwohner“, erklärte Heim. Die DEW21-Chefin wies darauf hin, dass die Lade-Laternen für alle drei Stadtwerke eine Option neben klassischen 22-kW-Ladesäulen und noch schnelleren Ladepunkten darstellen.