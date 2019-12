Tesla hat die Eröffnung der 500sten Station seines unternehmenseigenen „Supercharger“-Schnellladenetzes in Europa verkündet. Fahrer eines Elektroautos des US-Herstellers könnten hierzulande nun über 4700 Ladepunkte in 24 Ländern zum Strom zapfen nutzen. Weltweit sind es einer Übersicht auf der Tesla-Website nach aktuell 1636 Stationen mit rund 14.500 Ladepunkten.

Zusammen mit der 500sten Schnelllade-Station in London gab Tesla den Europa-Start der Supercharger-Generation „V3“ bekannt. Die neue Ladetechnik wird in den USA bereits seit einigen Monaten installiert und künftig auch in Europa verwendet. Die V3-Supercharger wurden laut Tesla komplett neu entwickelt. An ihnen kann je nach Modell und Version mit bis zu 250 kW Leistung geladen werden. Anders als bisher müssen sich Fahrzeuge den Strom nicht mehr mit parallel angeschlossenen Elektroautos teilen – geladen wird so schnell, wie es die jeweilige Batterie zulässt.

Der Mittelklassewagen Model 3 soll an V3-Stationen im Idealfall bei einer Laderate von rund 1600 Kilometern pro Stunde Energie für knapp 120 Kilometer in fünf Minuten beziehen können. Zusammen mit weiteren Verbesserungen ist die Wartedauer für das Schnellladen an Superchargern mit der neuen Technik um durchschnittlich 50 Prozent verkürzt, so Tesla. Die von den meisten Kunden zu erwartende Ladezeit an V3-Superchargern soll bei um die 15 Minuten liegen.

In London können Tesla-Fahrer zunächst an acht V3-Superchargern andocken, zusätzlich stehen ihnen ebensoviele V2-Säulen zur Verfügung. Bis auf weiteres und je nach Standort wird Tesla europaweit parallel V3- und V2-Supercharger verwenden. Die auslaufende Generation soll dabei weiter verbessert werden. Zuletzt wurden V2-Supercharger für das Schnellladen mit bis zu 150 kW fit gemacht, zuvor waren nur 120 kW möglich. Wann Supercharger mit neuester V3-Schnellladetechnik in Deutschland bereitstehen werden, ist noch offen.

Die ersten europäischen Supercharger hatte Tesla im Jahr 2013 errichtet. Seitdem ist neben der Zahl der Stationen an einigen Standorten auch deren Umfang gesteigert worden. Die größte Schnellladestation in Europa befindet sich derzeit mit 44 Ladepunkten im Elektroauto-Mekka Norwegen.