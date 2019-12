Der ab Mitte 2020 zu den Kunden kommende Kompaktwagen ID.3 ist zunächst der kleinste auf VWs neuem Elektroauto-Baukasten MEB basierende Pkw. Die Segmente darunter bedienen die Wolfsburger bis auf weiteres mit der aufgefrischten Version des zum Stromer umgerüsteten Verbrenner-Kleinstwagens VW e-up!. Nun soll es einen Ausblick auf ein geplantes MEB-Einsteiger-Modell geben.

Der MEB wurde von Beginn an für rein elektrische Autos entwickelt, nach dem ID.3 sollen auf der Plattform in schneller Folge weitere Baureihen eingeführt werden – unter anderem SUV, eine Limousine und ein Kombi. Bis der Einsatz der neuen Architektur für kleinere Pkw mit niedrigen Preisen wirtschaftlich ist, dauert es laut Volkswagen noch etwas. Zuletzt hieß es, dass gegen 2023/2024 der erste ID.-Kleinstwagen kommt – laut einem Bericht könnte es aber schon früher der Fall sein.

Volkswagen hat Journalisten in diesem Jahr eine Weihnachtskarte zukommen lassen, die der britischen Autozeitschrift Autocar zufolge den Entwurf eines kommenden Elektroautos unterhalb des ID.3 zeigt. Eine erste Studie des Fahrzeugs soll in der zweiten Hälfte 2020 präsentiert werden, der Marktstart dann im Jahr 2022 erfolgen.

Bis auf die kompakte Größe, eine minimalistische Silhouette und ein durchgängiges Hecklicht lässt der jetzt veröffentlichte stilisierte Entwurf nicht allzu viel erahnen. Bereits bekannt ist, dass die Basis für den kleinen ID. eine für Einsteiger-Elektroautos technisch reduzierte, kosteneffizientere Variante des MEB stellen wird. Aufbauend auf der von einem internationalen Team entwickelten Plattform sollen weitere erschwingliche Voll-Stromer von den diversen Volkswagen-Marken angeboten werden.

Details zu der zweiten MEB-Architektur gibt es bisher kaum. Der für das laufende Geschäft der Marke Volkswagen zuständige Manager Ralf Brandstätter erklärte im Gespräch mit Autocar, dass er mit der eingesetzten Batterie eine Reichweite von um die 210 bis 240 Kilometer erwartet. „Es ist ein kleines Auto, das die Leute für kürzere Distanzen nutzen werden“, so Brandstätter. „Die durchschnittliche Pendelstrecke ist 25 Kilometer, man braucht daher keine große Reichweite. Wir gehen davon aus, dass es als zweites oder drittes Auto gekauft wird.“ Als Preis in Deutschland hat Volkswagen unter 20.000 Euro in Aussicht gestellt.

Früheren Berichten nach wird der Einsteiger-ID. anders als der e-up! nicht als klassischer Kleinstwagen zu den Händlern kommen, sondern als Crossover Utility Vehicle bzw. kleines SUV. Dank der rein elektrischen Architektur soll das Platzangebot im Innenraum deutlich über dem von VWs bisher kleinstem Stromer liegen. Die Kunden werden zudem von modernen Digital- und Konnektivitäts-Funktionen sowie höherer Effizienz und Nachhaltigkeit profitieren.