Nur mit Strom betriebene Taxis gibt es in Deutschland derzeit wenige. Als Grund dafür werden meist die vergleichsweise niedrigen Reichweiten und langen Ladezeiten vieler Modelle sowie die hohen Kosten genannt. Das Düsseldorfer Taxi-Unternehmen Taxi Norman sieht in dem Betrieb von Elektroautos dennoch eine Chance – und will zukünftig nur noch Stromer nutzen.

Seit wenigen Tagen fahren in Düsseldorf die nach Angaben des Betreibers ersten rein elektrischen Taxis. Die Beschaffung der beiden großen Batterie-Limousinen vom Typ Tesla Model S in der schnellsten und teuersten Version „Performance“ hat Taxi Norman insgesamt 230.000 Euro gekostet. Geschäftsführer Erol Norman wird laut Berichten von RP Online und der Bild seinen Düsseldorfer Fuhrpark schon bald mit weiteren Elektroautos ausstatten: 50 Exemplare der Mittelklasse-Limousine Tesla Model 3 sollen in den nächsten Wochen dazukommen, jeweils im Wert von 45.000 Euro.

Bis 2023 will Norman seine bislang 150 Fahrzeuge umfassende Düsseldorfer Flotte komplett auf E-Antrieb umstellen. Die Investitionen des Taxi-Unternehmers in E-Mobilität kommen bei der Politik gut an. „Ich bedanke mich im Namen der Stadt bei Herrn Norman, der hier den ersten Schritt macht. Es ist ein wichtiger Schritt, um die CO2-Belastung in der Stadt abzubauen und für eine reine Luft zu sorgen“, sagte der Vorsitzende des Umweltausschusses Philipp Tacer (SPD). Er kündigte an, die Taxiordnung zu ändern, um vier bis fünf exklusive Halteplätze für Elektro-Taxis zu bauen.

Norman erwartet, dass der Einsatz von Elektro-Taxis für ihn profitabel sein wird – nicht zuletzt durch eine Vereinbarung über billigeren Strom mit den Stadtwerken: Für 35 Euro pro Auto können die Teslas jeden Monat unbegrenzt aufgeladen werden, der Preis soll in Zukunft noch günstiger werden. Für ein konventionell angetriebenes Fahrzeug von Daimler zahle das Unternehmen monatlich rund 750 Euro für Diesel. Die Elektroautos seien „auch viel pflegeleichter. Ein altes Auto kostet uns pro Jahr 6000 Euro. Die Ausgaben fallen jetzt weg“, so Norman.

Die Fahrer der Tesla-Taxis seien „schon total zufrieden“, sagte Norman der Bild. Und die Kunden seien derart „begeistert von dem Fahrgefühl im E-Auto, dass sie höhere Trinkgelder geben“. So habe ein Fahrer zehn Euro Trinkgeld für eine Strecke erhalten, die sieben Euro kostete. Mit Blick auf die begrenzte Reichweite sagte der Taxi-Unternehmer, dass ein Daimler mit einem Tank zwar rund 700 Kilometer weit komme, ein Tesla habe aber auch schon eine Reichweite von 450 Kilometer. Und wenn die Stadt dabei helfe, dass es immer mehr Schnellladestationen gibt, könne der US-Stromer dort in knapp einer halben Stunde aufgeladen werden.