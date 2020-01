BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich hat mit Automotive News über die künftige Strategie des Premium-Anbieters gesprochen. Er bekräftigte dabei wie bereits 2019 der neue Konzernchef Oliver Zipse, dass die Bayern sich auf mehrere Antriebe und eine flexible Produktion konzentrieren.

Ab diesem Jahr kommen neue Elektroautos von BMW auf den Markt. Während der bereits 2013 eingeführte Batterie-Kleinwagen i3 auf einer eigenständigen Plattform aufbaut, nutzen die neuen Voll-Stromer der Marke vorerst eine für klassische Verbrenner, Hybride und vollelektrische Pkw geeignete Architektur. Die Fahrzeuge können dabei zu großen Teilen auf denselben Linien produziert werden, später könnte es allerdings wieder spezielle E-Auto-Baukästen geben.

„Eine flexible Architektur ist die beste Lösung für die nächsten zehn Jahre“, so Fröhlich. „Aber wenn die Welt vollelektrisch wird, dann werden wir sicherlich eigenständige Architekturen entwickeln.“ Im nächsten Jahr werde die derzeit genutzte Plattform zunächst im Bereich des Fahrzeugbodens aktualisiert. Extern aufladbare Plug-in-Hybride sollen dann bis zu 120 Kilometer nur mit Strom fahren können. Die Überarbeitung erlaube außerdem die Einführung von Elektroautos wie der für 2021 angekündigten Limousine i4.

Als größte Hürde für den Durchbruch von Batterie-E-Mobilität in den Massenmarkt sieht Fröhlich die Mehrkosten durch den höheren Einsatz von Rohmaterialien für Batterien. Das werde sich nicht ändern, die Preise könnten sich aufgrund der steigenden Nachfrage zudem weiter erhöhen. Als zentrale technische Herausforderung nannte der BMW-Manager das Laden. Zu schnelles Füllen der Batterien könne diese „in nur zwei bis drei Jahren verschleißen“, was den Kunden angesichts der hohen Kosten für eine Ersatzbatterie „sehr unzufrieden“ machen würde. Fröhlich empfiehlt, nicht allzu oft schnellzuladen: „Im Idealfall sollte es alle 20 Ladezyklen sein.“

2030 bis zu 30 Prozent E-Fahrzeug-Anteil

Angesprochen auf seine Erwartungen für die Entwicklung des Stromer-Absatzes sagte Fröhlich, dass elektrifizierte Fahrzeuge – also Elektroautos und Plug-in-Hybride – im Jahr 2030 wohl 20 bis 30 Prozent der weltweiten Verkäufe ausmachen werden – „aber mit einer sehr unterschiedlichen globalen Verteilung“. Im Mega-Markt China etwa könnten die großen Küstenstädte im Osten schon bald vollelektrisch werden, der Westen des Landes dagegen noch für die nächsten 15 bis 20 Jahre wegen mangelnder Infrastruktur auf Benzinmotoren setzen.

In Europa sieht Fröhlich beim Umstieg auf Batterie-Elektroautos ein Zögern, daher seien Plug-in-Hybride „die richtige Lösung“. Die Fahrzeuge mit Elektro- und Verbrennungsmotor würden unter der Woche wie batteriebetriebene Modelle genutzt, am Wochenende längere Strecken jedoch mit Benzin zurücklegen. BMW gehe davon aus, dass Plug-in-Hybride bis auf weiteres bis 25 Prozent der Verkäufe in Europa ausmachen werden, Benziner und Diesel mehr als 50 Prozent. Der Rest sollen Batterie-Elektroautos sein.

Im Großteil der USA braucht es nach Ansicht von Fröhlich keine Batterie-Stromer, dort könnten Hochleistungs-Plug-in-Hybride der Submarke BMW M angeboten werden. Den Kunden würde das Fahrspaß erlauben, BMW den Verkauf mehr alternativ angetriebener Wagen. Exklusiv strombetriebene Autos sehe man bei BMW vor allem an der Westküste und Teilen der Ostküste der Vereinigten Staaten. „Der Rest der USA wird mit konventionellen Benzinmotoren weitermachen.“