Ende letzten Jahres berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass General Motors ein oder mehrere neue Elektroautos unter der 2010 eingestellten Geländewagen-Marke Hummer anbieten will. Das Wall Street Journal bekräftigt diese Information nun.

Die auf Geländewagen und Trucks spezialisierte General-Motors-Sparte GMC werde einen vollelektrischen Pickup als Hummer auf den Markt bringen. Mit dem populären Basketballspieler LeBron James als Werbefigur und einem Werbespot beim diesjährigen Finale der US-Football-Liga NFL – dem Super Bowl – soll das Comeback an die Öffentlichkeit gebracht werden. Das habe eine mit den Plänen vertraute Person dem Wall Street Journal verraten.

Starten soll das neue Hummer-Modell Anfang 2022, trotz der vermutlich hohen Werbeausgaben aber nur in kleinerer Stückzahl. Konkret soll es sich um einen robusten Pickup-Truck für Offroad-Fans handeln, so Insider. Hummer erneut als eigenständige Marke zu etablieren, ist offenbar vorerst nicht das Ziel. Stattdessen soll angedacht sein, das neue Modell innerhalb der von GMC angebotenen hochpreisigen Trucks zu positionieren.

Hummer war früher eine insbesondere in den USA äußert populäre Marke im Geländewagen-Segment. Der Name ist auch heute vielen noch ein Begriff, steht allerdings vor allem für hohen Kraftstoffverbrauch und unnötige Emissionen. Branchenkenner glauben dennoch, dass General Motors von der Markenstärke Hummers profitieren könnte, hieß es im letzten Jahr – vorausgesetzt, die genutzte Antriebstechnik ist umweltfreundlicher.

Kommt ein elektrischer, lokal emissionsfreier Hummer, wird das Fahrzeug eines von diversen großen, nur mit Batterie betriebenen SUV und Pickups, die General Motors anbieten will. Auf den dafür in Arbeit befindlichen Architekturen können Fahrzeuge in diversen Formaten mit variabler Antriebstechnik realisiert werden. Mit der Technik will General Motors die Kosten für Elektroautos unterschiedlicher Bauart deutlich sinken.

Wie bei den anderen neuen Elektroautos des US-Konzerns bleibt abzuwarten, ob und wann sie auch in Europa vertrieben werden. General Motors hat sich weitestgehend aus dem hiesigen Markt zurückgezogen, zuletzt durch den Verkauf der defizitären Tochter Opel an die französische PSA-Gruppe.