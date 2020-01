Elektroauto-Pionier Tesla plant in Grünheide bei Berlin seine erste „Gigafactory“ in Europa. Die vierte Produktionsstätte dieser Art soll Unternehmensangaben nach Elektroautos, die dazugehörige Antriebstechnik und Batterien produzieren, als erstes laufe das neue Mittelklasse-SUV Model Y vom Band. Batteriezellen werden in Deutschland von Tesla vorerst laut einem Bericht nicht hergestellt.

Welchen Umfang das deutsche Werk des US-Unternehmens haben soll und was das für die Bewohner und Umwelt bedeutet, steht in den Unterlagen für die Bau-Vorprüfung. Interessenten können die Dokumente bis Anfang Februar an vier Orten in Brandenburg einsehen. Das Manager Magazin hat die Pläne unter die Lupe genommen: Tesla verzichtet demnach zumindest im ersten Bauabschnitt auf die Produktion von Zellen für seine Batteriepakete. Die für die Batteriefertigung vorgesehene Fläche falle mit rund einem Viertel des Obergeschosses zudem vergleichsweise klein aus.

In den bereitgestellten Aktenordnern sei die Rede davon, dass „aus angelieferten Batteriezellen in einer Reihe von Fertigungsschritten die Fahrzeugbatterien hergestellt“ werden. Auch deutsche Autobauer montieren in ihren Werken lediglich Batteriepakete aus zugelieferten Zellen, die Akkus stammen allerdings von Lieferanten aus Asien. Tesla hingegen produziert bisher eigene Batteriezellen gemeinsam mit dem langjährigen Technologiepartner Panasonic in der Gigafactory 1 im US-Bundesstaat Nevada.

Akkufertigung nicht ausgeschlossen

Dazu, warum Tesla in Grünheide zunächst auf die Fertigung von Lithium-Ionen-Zellen verzichtet, bezog das Unternehmen auf Anfrage des Manager Magazins keine Stellung. Auch, woher und von wem die Akkus für die in Deutschland gebauten Elektroautos stammen werden, wollte eine Sprecherin nicht verraten. Sie schloss aber nicht aus, dass in den nächsten Bauabschnitten der Fabrik auch eine Batteriezellen-Fertigung entsteht.

Tesla geht damit in Deutschland wie in China vor: In der kürzlich eröffneten ersten Gigafactory außerhalb der USA in Shanghai werden zu Beginn ebenfalls Batteriezellen angeliefert. Die Akkus für die dort entstehenden Elektroautos sollen mittelfristig von lokalen Zulieferern kommen. Später soll Tesla auch in China eigene Zellen herstellen wollen – ob wieder mit Panasonic, ist noch offen.

Dass Tesla in seinen neuen Fabriken anfangs den Fokus auf die Produktion von Elektroautos legt, dürfte insbesondere an dem hohen Tempo der Expansion liegen. Aus dem China-Werk etwa kamen weniger als ein Jahr nach Baubeginn die ersten Pkw. Auch der deutsche Standort soll rasch hochgezogen werden: Tesla will Anfang 2020 mit dem Bau der Anlagen beginnen, schon 2021 dann Elektroautos vom Band laufen lassen. Die Akku-Produktion wird dazu offenbar hinter der Autofertigung zurückgestellt.