Teslas zusammen mit Panasonic im US-Bundesstaat Nevada betriebene „Gigafactory“ für Batterien gilt als großer Wettbewerbsvorteil des Elektroautobauers. Doch der anfänglich zügige Hochlauf der Akkufertigung stockte später, da Panasonic die Arbeitskräfte für das Projekt fehlten. Nun könnte die Produktion aber wieder ausgebaut werden.

Panasonic hat umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro zu Teslas erster Gigafactory beigesteuert, insgesamt sollen sich die Investitionen in die Fabrik auf etwa 4,5 Milliarden Euro belaufen. In Betrieb wurde der Standort im Jahr 2017 genommen, die Produktion liegt mittlerweile bei 30 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr, berichtet die Financial Times. Konzipiert wurde das Werk für jährlich 54 GWh.

Dass Panasonic bisher nicht schneller mehr Batterien für Teslas Elektroautos bereitstellen konnte, lag an dem aufgrund des erwarteten Booms von Elektroautos branchenweit fehlenden Fachpersonal. „Auch heute übersteigt die Nachfrage nach Chemieingenieuren mit Erfahrung im Bereich Lithium-Ionen-Batterien noch deutlich das Angebot“, sagte Allan Swan von Panasonic USA im Gespräch mit der Financial Times.

Um das Problem zu lösen, hat Panasonic Ingenieure mit anderen Schwerpunkten angeworben und für die Arbeit mit Lithium-Ionen-Batterien fortgebildet. Nach Angaben des japanischen Unternehmens stehen heute 3000 Mitarbeiter für die Bedienung der Maschinen sowie um die 200 technische Assistenten aus Japan in der Gigafactory 1 zur Verfügung. Die Fabrik könne damit das ganze Jahr 24 Stunden am Tag betrieben werden. „Auf 54 GWh zu kommen, sollte für uns nicht allzu schwer sein“, so Swan. „Wir haben jetzt das Know-how für eine umfangreiche Großserienfertigung.“

Tesla-Chef Elon Musk hat Panasonic dafür kritisiert, zu wenige Batterien für den Mittelklassewagen Model 3 bereitzustellen. Dass das für den Massenmarkt konstruierte Elektroauto zunächst in deutlich geringerer Stückzahl als vorgesehen von den Bändern lief, lag zu Beginn vor allem an Produktionsproblemen von Tesla selbst. Die Schwierigkeiten sind jedoch seit längerem beseitigt und die Versorgung mit Batterien durch Panasonic der wesentliche Engpass.

Ob Tesla und Panasonic die gemeinsam betriebene Gigafactory auf 54 GWh hochfahren werden, steht noch nicht fest. Vereinbart waren 35 GWh, für alles darüber müssten die Partner zusätzliche Investitionen beschließen. Tesla will nun allerdings auch mit anderen Batterieherstellern zusammenarbeiten, etwa in seinem ersten Werk in China. Panasonic-USA-Manager Swan sagte der Financial Times zum aktuellen Stand nur: „Unser Job ist es, sicherzustellen, dass Tesla gewinnt. Wenn Tesla gewinnt, gewinnt auch Panasonic.“