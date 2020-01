In den USA lässt sich Amazon eigene Elektro-Lieferwagen von einem Startup bauen, in Deutschland setzt der E-Commerce-Riese auf bestehende Produkte lokaler Unternehmen: Die Hersteller StreetScooter und Mercedes-Benz teilten zeitgleich mit, batteriebetriebene Transporter für das Amazon-Verteilzentrum in München-Daglfing zu liefern.

„Amazon hat sich verpflichtet, die Zusagen des Pariser Klimaschutzabkommens bereits zehn Jahre vor dem anvisierten Erfüllungsdatum zu erreichen – nämlich 2040 statt 2050. Dabei setzen wir auf Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern, die neue Technologien entwickeln und eine CO2-neutrale Wirtschaft fördern“, erklärte ein Sprecher von Amazon in Europa.

StreetScooter stellt exklusiv elektrische Nutzfahrzeuge her und hat zunächst den größeren Auftrag erhalten: 40 Elektro-Transporter vom Typ Work Box wurden an Amazon übergeben. Das Elektrofahrzeug schafft in der neuesten Generation mit 40-kWh-Batterie gemäß WLTP-Norm 159 Kilometer am Stück. Die dazugehörige Ladeinfrastruktur hat der Online-Versender ebenfalls bei StreetScooter geordert.

„Ich freue mich sehr, dass Amazon auf unsere E-Fahrzeuge für eine klimafreundliche Zustellung setzt und von unserem langjährigen Know-how im Bereich der Ladeinfrastruktur überzeugt ist“, so Jörg Sommer, CEO von StreetScooter. Die Aachener E-Fahrzeuge hätten unter Beweis gestellt, dass sie für den herausfordernden Einsatz auf der letzten Meile geeignet sind. Die Gesamtbetriebskosten seien zudem nach wenigen Jahren vorteilhafter im Vergleich zu Verbrenner-Fahrzeugen.

Bei Mercedes hat Amazon für das Verteilzentrum München-Daglfing zehn Transporter vom Typ eVito bestellt. Die Fahrzeuge des auf E-Antrieb umgerüsteten Kastenwagens in der langen Variante werden ebenfalls schon in München eingesetzt. Die Auslieferung weiterer Fahrzeuge zum Ausbau der Elektroflotte von Amazon ist laut Mercedes bereits geplant. Die Batteriekapazität des eVito von 41 kWh erlaubt offiziell eine Reichweite von 150 bis 184 Kilometern. Bei ungünstigen Rahmenbedingungen wie etwa winterlicher Kälte stellt Mercedes den Kunden um die 100 Kilometer in Aussicht.

„Der innerstädtische Zustellverkehr im Kurier-, Express-, Paketbereich ist ein idealer Einsatzzweck für Elektroantriebe. Deshalb freuen wir uns sehr, dass sich Amazon für den eVito entschieden hat und sich ab sofort auch die Münchener Amazon Fahrerinnen und Fahrer sowie deren Kunden von den Vorteilen des lokal emissionsfreien Fahrens mit Mercedes-Benz Vans überzeugen können“, sagte Stefan Sonntag von Mercedes-Benz Vans Deutschland.