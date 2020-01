Toyota hat ehrgeizige Wachstumsziele für den europäischen Markt bekanntgegeben. Bis 2025 sollen die Kernmarke Toyota und die Edel-Tochter Lexus ihre Verkäufe in Europa inklusive Asien und der Türkei um 30 Prozent auf 1,4 Millionen Einheiten steigern. Der Plan sieht die Einführung 40 neuer oder aufgefrischter E-Fahrzeuge vor, darunter neben Plug-in-Hybriden auch reine Elektroautos.

Ein Großteil des Wachstums soll mit einem 2021 kommenden kleinen SUV erreicht werden, das Toyota auf dem Genfer Auto-Salon vorstellen will. Der Wagen werde unterhalb des Crossover-SUV C-HR angesiedelt und gegen Modelle der Wettbewerber wie VW T-Cross, Peugeot 2008 und Renault Captur antreten, berichtet Automotive News von einer Presseveranstaltung. Als Antrieb sei die Hybrid-Technik des Kleinwagens Toyota Yaris vorgesehen, die Verfügbarkeit klassischer Verbrenner-Systeme noch offen.

Die Hälfte von Toyotas projektiertem Wachstum in Europa soll mit dem neuen kleinen SUV, der Plug-in-Hybrid-Version des Kompakt-SUV RAV4 und dem 2019 angekündigten Hochdachkombi Proace City erreicht werden. Letzterer entsteht zusammen mit der französischen PSA-Gruppe und ähnelt Peugeot Partner und Opel Combo. Laut einer früheren Meldung wird Toyota den Proace City auch rein batteriebetrieben anbieten.

Toyota geht davon aus, dass 70 Prozent seiner Verkäufe in Europa im Jahr 2025 Hybridfahrzeuge sein werden – 52 Prozent mehr als bisher. Plug-in-Hybride, die extern aufgeladen werden und mehrere Kilometer rein elektrisch fahren können, sollen zehn Prozent am Absatz ausmachen. Null-Emissions-Modelle wie Batterie- oder Wasserstoff-Stromer sollen auf einen Anteil von 10 Prozent kommen. Klassische Verbrennungsmotoren wolle Toyota nur noch in Sportwagen und Offroad- sowie Nutzfahrzeugen einsetzen, so Automotive News.

Bis Mitte des nächsten Jahrzehnts sehe Toyota den Start von mindestens einem Plug-in-Hybridauto pro Jahr vor. Bisher haben die Japaner bei E-Mobilität vor allem auf reguläre Hybride mit keiner oder nur minimaler Elektro-Reichweite gesetzt. Ein Elektroauto bringt zunächst die Tochter Lexus auf den Markt, die in diesem Jahr den UX 300e in Europa einführt. Das Kompakt-SUV soll eine Reichweite von 400 Kilometern gemäß NEFZ-Norm bieten. Vollelektrische Pkw von Toyota selbst lassen noch auf sich warten, im Fokus steht hier zudem vorerst Asien.