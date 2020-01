Im letzten Jahr wurde bekannt, dass Renault für 2022 eine Elektroauto-Ausführung des viersitzigen Kleinstwagens Twingo plant – den Twingo Z.E. Der Zusatz Z.E. steht bei den Franzosen für vollelektrische Modelle, bislang gibt es den Twingo nur mit Verbrennungsmotor zu kaufen. Der Start des Elektro-Twingo wurde nun vorverlegt.

Wie aus einer Mitteilung zu den weltweiten Verkaufszahlen von Renault hervorgeht, kommt der Twingo Z.E. schon 2020 auf den Markt. Das Modell markiere zusammen mit der neuen „E-Tech“-Technologie für Hybride und Plug-in-Hybride eine neue Phase der Elektro-Offensive des Herstellers, heißt es.

Konkretes zum elektrischen Twingo hat Renault noch nicht verraten. Die aktuelle, ab 10.390 Euro kostende Generation fährt seit 2014 auf den Straßen, vor kurzem gab es eine Aktualisierung mit kleinen kosmetischen Korrekturen und einem neuen Infotainment. Für Vortrieb sorgt ein in zwei Leistungsstufen erhältlicher Benzinmotor.

In Form des Konzeptfahrzeugs Twin’Z hat Renault den Twingo bereits 2013 mit elektrischem Antrieb gebaut, in die Serie schaffte es dieses Fahrzeug aber nicht. Den Zwilling Smart ForFour gibt es dagegen seit 2017 in einer Variante mit E-Motor von Renault, mittlerweile sogar nur noch als Elektroauto. Der Smart EQ Forfour verfügt über 60 kW (82 PS) Leistung und eine NEFZ-Reichweite von 153 Kilometern.

Ob der Twingo Z.E. die gleiche Technik wie der Smart erhält, oder ein moderneres System wie das des aktuell nur in China erhältlichen Mini-SUV K-ZE mit 250 Kilometer Reichweite nach der neuen WLTP-Norm, ist bislang nicht bekannt. Die Premiere des Twingo Z.E. soll auf dem Genfer Salon im März stattfinden. Erhältlich sein wird das neue französische Elektroauto nach aktuellem Stand im zweiten Quartal 2020.

Renault gehört mit dem Kleinwagen ZOE zu den erfolgreichsten Anbietern von Elektroautos in Europa und Deutschland, das Portfolio wird nun mit diversen weiteren reinen Stromern ausgebaut. Auch der K-ZE soll hierzulande als Alternative zum batteriebetriebenen Twingo verkauft werden – wann und in welcher Form, ist noch offen. Darüber hinaus steht der Start der nächsten Generation der E-Variante des Hochdachkombis Kangoo an.