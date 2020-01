VW-Carsharing WeShare wächst auf 8400 Elektroautos

Volkswagen hat 2019 mit WeShare ein neues Carsharing-Angebot mit exklusiv Elektroautos in der Flotte eingeführt. Der Dienst expandiert nun in das europäische Ausland: Das sogenannte Free-Floating-Carsharing von Volkswagen und der Tochter Škoda wird 2020 in sieben weiteren Städten in Deutschland und im europäischen Ausland angeboten, teilte der Konzern mit. Nach Prag und Hamburg im Frühjahr werde WeShare im Jahresverlauf in Paris, Madrid, Budapest, München und Mailand starten.

In allen Städten werde WeShare eine Flotte aus insgesamt rund 8400 rein elektrischen Fahrzeugen bieten, kündigte Volkswagen an. In Prag und Budapest kooperiert WeShare mit Škoda. In den anderen Metropolen in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien kommen neben dem e-Golf auch der e-up! und zum Ende des Jahres der neue ID.3 der Kernmarke VW zum Einsatz.

Im letzten Jahr war WeShare zunächst mit 1500 e-Golf in Berlin gestartet. „Für uns ist 2020 ein Jahr des starken Wachstums“, sagte WeShare-CEO Philipp Reth. „Wir sind überzeugt, dass vollelektrisches Free-Floating-Carsharing auf dem Weg zu automatisierten Transportsystemen noch eine längere Zeit ein wesentliches und skalierungsfähiges Brückenelement im Bereich der nachhaltigen und geteilten Mobilität ist.“

Ziel müsse es nun sein, dem Carsharing auch in der Breite der Bevölkerung zum Durchbruch zu verhelfen. „Wir wünschen uns daher ein Entgegenkommen der Städte, etwa im Bereich der Parkgebühren für Carsharingfahrzeuge oder beim Ausweisen von neuen Carsharingflächen im öffentlichen Raum, um für potenzielle Nutzer positive Anreize zu setzen und Carsharing noch interessanter und relevanter zu machen“, so Reth.

WeShare in Berlin

In Berlin haben sich nach Angaben von WeShare mittlerweile rund 50.000 Kunden für den Service registriert. Rund drei Viertel davon seien aktive Nutzer, die das Angebot mindestens einmal in Anspruch genommen haben. „Diese Quote ist im Branchenvergleich sehr hoch und zeigt, dass WeShare für die Menschen eine hohe Relevanz in ihrer städtischen Mobilität besitzt“, sagte Reth. Die Fahrzeuge von WeShare in Berlin hätten im zurückliegenden halben Jahr dabei mehr als drei Millionen vollelektrische Kilometer zurückgelegt, was sich in durchschnittlich vier bis fünf Fahrten pro Fahrzeug und Tag übersetze.

Eine der wesentlichen Herausforderungen für WeShare in Berlin ist laut den Betreibern derweil noch das Laden der Elektroautos. Um die unzureichende Versorgung mit öffentlicher Ladeinfrastruktur auszugleichen, seien die Volkswagen AG und WeShare daher zusätzlich eine Partnerschaft mit der Schwarz-Gruppe eingegangen: Diese errichte derzeit an 60 Lidl- und zehn Kaufland-Standorten in der Hauptstadt insgesamt 140 öffentliche Ladepunkte. WeShare kann die Ladesäulen für seine Carsharing-Flotte außerhalb der Öffnungszeiten exklusiv über Nacht nutzen. WeShare strebe weitere Partnerschaften an, um die nutzbare Ladeinfrastruktur auszubauen.