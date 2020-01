Die Nachfrage nach dem 2019 eingeführten EQC von Mercedes ist laut Daimler-Chef Ola Källenius „sehr hoch“. In den monatlich vom Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlichten Zulassungsstatistiken für Deutschland taucht das Elektro-SUV bisher aber nur in kleiner Menge auf. Das könnte einem Bericht des Manager Magazins zufolge an einem Mangel an Batterien liegen. Doch Mercedes dementiert.

Källenius habe „intern den Elektronotstand ausgerufen“, schrieb die Wirtschaftszeitschrift kürzlich. Er lasse sich täglich darüber informieren, wie es um die vom südkoreanischen Lieferanten LG Chem versprochene Stückzahl an Batteriezellen stehe. Die Akkus werden in Daimlers Batteriewerk in Kamenz zu Batteriepaketen verarbeitet, die für den EQC sowie die diversen teilelektrischen Plug-in-Hybride des Konzerns benötigt werden. Zurzeit stehen offenbar zu wenige Energiespeicher zur Verfügung.

Rund 25.000 EQC der Kernmarke Mercedes habe Daimler im letzten Jahr verkaufen wollen – am Ende waren es aber nur etwa 7000. Die genaue Zahl wolle der Hersteller nicht nennen. Den Plan für 2020 habe Källenius von ursprünglich 50.000 bis 60.000 auf gut 30.000 kürzen müssen. „EQC? Da geht so ziemlich nichts“, zitierte das Manager Magazin einen namentlich nicht genannten Top-Manager. Daimler dementierte den Bericht noch am Tag des Erscheinens: „Daimler plant 2020 die Produktion von etwa 50.000 Mercedes-Benz-EQC-Modellen“, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters.

In einem zeitgleich mit dem Bericht zu Engpässen beim EQC veröffentlichten Interview mit dem Manager Magazin räumte Betriebsratschef Michael Brecht ein, dass Daimler bei Batterien zuletzt nicht aus dem Vollen schöpfen konnte. Dies liege neben dem allgemeinen Rückstand Deutschlands bei Batteriezelllen auch an der Übernahme des Anlagenbauers Grohmann durch US-Elektroautobauer Tesla vor knapp drei Jahren. Der deutsche Mittelständler sollte die Batteriefertigung von Daimler in Kamenz aufbauen, kündigte unter Tesla aber die Verträge mit anderen Kunden.

Den Markt für Elektroauto-Batteriezellen dominieren derzeit aus Asien stammende Unternehmen. Die deutschen Autohersteller und Zulieferer meiden die Herstellung eigener Akkus aufgrund der Risiken und Kosten und konzentrieren sich auf die Konfektion sowie Optimierung von Batteriepaketen mit Zellen aus China, Japan und Südkorea. Die dortigen Akkufertiger haben dadurch großen Einfluss auf die Verfügbarkeit und Preise.

„Laut unserem Vorstand haben wir die Lage bald im Griff“, betonte Brecht im Gespräch mit dem Manager Magazin. Details dazu verriet er nicht, sprach sich aber für deutsche oder europäische Zell-Produzenten als Gegengewicht zu den „übermächtigen asiatischen Anbietern“ aus. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier treibt bereits zusammen mit Frankreich entsprechende Projekte voran, bis zu der Inbetriebnahme der geplanten hiesigen Fabriken wird es allerdings noch einige Zeit dauern.