Maserati hat im September letzten Jahres ein Elektrifizierungs-Update gegeben. Der italienische Edel-Hersteller wird demnach alle Modelle mit E-Antrieb anbieten, dazu sind teil- und vollelektrische Autos vorgesehen. In einer Mitteilung im neuen Jahr betonte die Marke ihren Fokus auf die Geräuschkulisse der geplanten Stromer.

Das Unternehmen teilte mit, ab Ende Januar seinen ersten vollelektrischen Antrieb zu testen. Das in mehreren Prototypen eingesetzte moderne System bestehe komplett aus in einem neuen „Innovation Lab“ von Maserati in Modena entwickelter Technologie. In der aktuellen Entwicklungsphase gehe es auch um den für den E-Motor charakteristischen Sound.

Reine Elektroautos von Maserati sollen über einen unverwechselbaren eigenen Klang verfügen, wie es bereits bei den herkömmlich angetriebenen Modellen des Herstellers der Fall sei. Den Kunden werde so auch bei elektrischen Autos der Marke Fahrspaß, Komfort und Leistung mit einer besonderen Klangkulisse geboten, hieß es weiter.

In einem kürzlich veröffentlichten Video gibt Maserati einen Ausblick auf den möglichen Sound seiner Elektroautos. Ob es sich dabei bereits um den Serienstand handelt, wird nicht verraten. Ebenso schweigt sich das Unternehmen zu den angestrebten technischen Details seiner Batterie-Modelle aus. Verraten wurde in dem jüngsten Update nur, dass die Modelle GranTurismo und GrandCabrio die ersten exklusiv mit Strom betriebenen Serien-Maserati werden. Produziert werden sollen sie wie die Hybrid-Varianten vollständig in Italien.

Maserati hat angekündigt, neben dem Coupé GranTurismo und dem offenen GrandCabrio auch ein komplett neues Modell auf Basis der Studie Alfieri mit Verbrenner- sowie reiner Batterie-Technik anzubieten. Darüber hinaus ist ein – laut Insidern mittelgroßes – SUV mit neuester Technologie geplant. Was für Antriebe für die bestehenden Levante (SUV) und Quattroporte (Limousine) vorgesehen sind, ist nicht bekannt.