Bei Peugeot sind seit Ende Januar neue Plug-in-Hybride offiziell erhältlich, auch ein weiteres reines Elektroauto startete in den Markt. Teilelektrisch stehen nun die Limousine 508 Hybrid, ihre Kombivariante 508 SW Hybrid und das SUV 3008 Hybrid4 bei den Händlern. Hinzu kommt das nur mit Batterie betriebene SUV e-2008.

Peugeot 3008 Hybrid4

Das kompakte SUV Peugeot 3008 Hybrid4 mit Allradantrieb und 222 kW (300 PS) ist künftig das leistungsstärkste Serienfahrzeug der Marke. Von 0 auf 100 km/h geht es in der neuen Modellvariante in 5,9 Sekunden. Der Antrieb kombiniert einen 147 kW (200 PS) starken 1,6-Liter-Benzinmotor mit zwei E-Maschinen. Der vordere Elektromotor ist an das Acht-Stufen-Automatikgetriebe gekoppelt und erzielt eine Leistung von 81 kW (110 PS). Der zweite Elektromotor ist mit dem hinteren Antriebsstrang verbunden und sorgt für 83 kW (112 PS).

Die CO2-Emissionen des ab 49.450 Euro kostenden Peugeot 3008 Hybrid4 liegen bei 39 g CO2 pro Kilometer gemäß WLTP-Norm. Rein elektrisch kann das Modell mit seiner 13,2-kWh-Batterie 55 Kilometer fahren. Trotz des zusätzlichen Elektromotors auf der Hinterachse bleibt das Kofferraumvolumen über dem Ladeboden mit 395 Liter unverändert im Vergleich zum 3008 mit Verbrennungsmotor.

Peugeot 508 Hybrid & 508 SW Hybrid

Die Modellvarianten 508 Hybrid und 508 SW Hybrid kombinieren einen 133 kW (181 PS) starken 1,6-Liter-Benzinmotor mit einer 81 kW (110 PS) erzeugenden E-Maschine. Insgesamt ergibt sich daraus eine Leistung von 165 kW (225 PS). Die Höchstgeschwindigkeit beider Plug-in-Hybride liegt bei 240 km/h.

Die Emissionen des 508 Hybrid betragen nach WLTP 32 g CO2 pro Kilometer, die Kombivariante kommt auf 34 g CO2 pro Kilometer. Im vollelektrischen Modus erreicht die Limousine eine Reichweite von 54 Kilometern, der 508 SW Hybrid kommt auf 52 Kilometer. Die Batteriekapazität ist jeweils 11,5 kWh.

Die Limousine und der Kombi mit E-Unterstützung verfügen über das gleiche Kofferraumvolumen wie die Varianten mit regulärem Verbrenner-System. Beim Peugeot 508 Hybrid sind es 487 l, beim Peugeot 508 SW Hybrid 530 l. Die Limousine ist ab 44.000 Euro, der Kombi ab 45.100 Euro verfügbar.

Peugeot e-2008

Die Elektroauto-Version des SUV 2008, der e-2008, wird von einer 100 Kilowatt (136 PS) starken E-Maschine angetrieben. Mit einer Ladung der 50 kWh großen Batterie sind bis zu 320 Kilometer gemäß WLTP möglich. An einer öffentlichen Ladestation mit 100-kW-Säule lässt sich der Energiespeicher innerhalb von 30 Minuten auf rund 80 Prozent der Reichweite aufladen. Das Kofferraumvolumen des Peugeot e-2008 fällt mit 405 Litern um 29 Litern kleiner als beim regulären 2008 aus.