Tesla hat die Produktions- und Lieferzahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht. Der US-Hersteller meldete wie im Vorquartal jeweils neue Rekorde. In den letzten drei Monaten wurden demnach fast 105.000 Elektroautos produziert und ungefähr 112.000 Fahrzeuge ausgeliefert. In Q3 2019 lagen die Produktion und Auslieferung noch bei 96.155 bzw. 97.000 Elektroautos.

Von der großen Limousine Model S und dem SUV Model X stellte Tesla in Q4 2019 17.933 Einheiten her, die Auslieferungen beliefen sich auf 19.450 Fahrzeuge. Von dem Mittelklassewagen Model 3 rollten in den vergangenen drei Monaten 86.958 Exemplare von den Bändern, 92.550 wurden ausgeliefert.

Insgesamt lieferte Tesla im vergangenen Jahr annähernd 367.500 Elektroautos aus – 50 Prozent mehr als 2018. Das Jahresziel sei damit erreicht worden. „Wir wollen unseren Kunden, Mitarbeitern, Zulieferern, Aktionären und Unterstützern danken, die ein weiteres Rekordjahr möglich gemacht haben“, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung.

„Wir fokussieren uns weiter auf den Ausbau unserer Produktion in den USA sowie in unserer neu in Betrieb genommenen Fabrik in Shanghai. Obwohl wir erst vor weniger als 12 Monaten die Grundsteinlegung für die Gigafactory Shanghai gefeiert haben, haben wir bereits knapp unter 1000 Kundenfahrzeuge produziert und mit den Auslieferungen begonnen“, hieß es weiter. Pro Woche könnten in China schon über 3000 Fahrzeuge hergestellt werden, die im Dezember begonnene lokale Batterie-Produktion sei allerdings noch nicht so weit.

Tesla wies abschließend darauf hin, dass die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge „etwas zurückhaltend“ berechnet worden sei, die tatsächliche Menge könnte daher noch höher liegen. Weitere Details zum Geschäftsergebnis im vierten Quartal 2019 mit Zahlen zu unter anderem Umsatz und Gewinn/Verlust sowie eine Aussicht auf die erwartete Entwicklung im neuen Jahr wird das Unternehmen wie üblich zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.