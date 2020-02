Der Toyota i-Road fährt ab diesem Jahr auch auf deutschen Straßen: Das kompakte, dreirädrige Elektro-Gefährt ist künftig in Berlin unterwegs. Bislang kam das vom Hersteller als „Personal Mobility Vehicle“ (PMV) bezeichnete Fahrzeug ausschließlich in Toyota City und Tokio in Japan sowie im französischen Grenoble zum Einsatz.

In Berlin testet der Projektentwickler Groth Gruppe zwei i-Road für eine mögliche Verwendung im Zukunftsquartier Neulichterfelde. Neben dem Immobilienunternehmen nutzt der Pflegedienst Mediavita das PMV für Probefahrten. Die Pflegekräfte betreuen vorwiegend Senioren, kranke und behinderte Menschen in Berlin. Mit dem Elektro-Dreirad hoffen sie auf Zeitersparnisse bei der oftmals langwierigen Parkplatzsuche.

Die von den Unternehmen in der Hauptstadt gesammelten Erfahrungen helfen bei der Weiterentwicklung des innovativen Konzeptfahrzeugs, erklärt Toyota. Als Mobilitätskonzern wolle man maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Bedürfnisse aller Menschen bieten, darunter im urbanen Raum. Zu ihren Zukunftsplänen für das bisher nicht als Serienfahrzeug erhältliche E-Modell schweigen sich die Japaner weiter aus.

Der 2,35 Meter lange und 87 Zentimeter breite i-Road passt auch in kleine Parklücken, in ihm finden zwei Insassen hintereinander Platz. Den Vortrieb übernehmen zwei 1,9 kW (2,6 PS) starke Radnaben-Elektromotoren in den Vorderrädern. Die hierfür notwendige Energie liefert eine kleine Lithium-Ionen-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern ermöglicht. Aufladen lässt sich der Energiespeicher an haushaltsüblichen Steckdosen innerhalb von drei Stunden.

Bei vollelektrischen Serienmodellen hat sich Toyota lange Zeit zurückgehalten, im Bereich alternative Antriebe standen stattdessen Hybride und Wasserstoff-Stromer im Mittelpunkt. Mitte 2019 gab der Konzern dann ein Update zu seinen Plänen für reine E-Mobilität. Die Präsentation von in den nächsten Jahren vorgesehenen Fahrzeugen zeigte neben neuen Elektroautos und -leichtfahrzeugen auch den i-Road – das Modell hat demnach weiter Chancen auf eine Zukunft.