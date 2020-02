Elektroauto-Abo von Sonnen ab sofort verfügbar

Das 2019 angekündigte Angebot von Elektroautos zur Miete des Batteriespeicher-Herstellers Sonnen ist nun gestartet. Kunden mit einem Stromvertrag des Unternehmens können zunächst eines von zehn Modellen verschiedener Automarken wählen. Das Einstiegsmodell gibt es ab 250 Euro pro Monat mit einer Laufzeit von sechs Monaten.

Zu den aktuell bei Sonnen verfügbaren Elektroautos gehören unter anderem der Renault ZOE, BMW i3 und Audi e-tron. Die Auswahl wird nach Angaben des Unternehmens immer wieder aktualisiert und ausgebaut, einer der nächsten Stromer werde zum Beispiel Teslas Model 3 sein. Die bereits erhältlichen Fahrzeuge sollen ab sechs Wochen nach Bestellung zur Abholung bereitstehen.

Die Monatsrate des „sonnenDrive“ getauften Angebots enthält die sonst beim Leasing üblichen Zusatzkosten für unter anderem Versicherung, Wartung, jahreszeitgerechte Bereifung und mögliche Batteriemieten. Eine Anzahlung oder Abschlussrate wird nicht verlangt. Nach Ablauf der ersten sechs Monate kann ein weiteres Abo, auch mit längerer Laufzeit von bis zu 24 Monaten, abgeschlossen werden.

Dass das Konzept aufgeht, habe eine Testphase gezeigt, die der Einführung von sonnenDrive vorausgegangen war. 75 Prozent der Teilnehmer würden langfristig ein Elektroauto fahren wollen und weiterhin sonnenDrive dafür nutzen, so der Anbieter.

„Das hohe Interesse an sonnenDrive hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Es ist offenbar das richtige Angebot zur richtigen Zeit, in der viele Menschen über ein Elektroauto nachdenken, aber der letzte Entschluss noch fehlt“, sagt Sascha Koppe von Sonnen. „Die Testphase bestätigt jetzt auch, dass unser Ansatz tatsächlich funktioniert: Wenn wir die Hürden für den Einstieg in die Elektromobilität so niedrig wie möglich legen, gehen die Menschen diesen Weg und was am wichtigsten ist: Sie bleiben auch dabei.“

Die Sonnen-Gruppe ist eigenen Angaben nach der weltweit führende Hersteller von intelligenten Stromspeichern und Vorreiter bei Technologien für ein sauberes, dezentrales und vernetztes Energiesystem. Seit Anfang 2019 gehört das Unternehmen zum britisch-niederländischen Mineralölkonzern Shell.