Bosch hat in seinem Bericht zum Geschäftsjahr 2019 einen Ausblick auf die Strategie des Unternehmens für die nächsten Jahre gegeben. Der weltweit größte Automobilzulieferer betonte dabei, weiter auf einen Antriebsmix zu setzen und sich dementsprechend zu positionieren.

Man habe bei Bosch ein klares Bild von der Zukunft der Mobilität und davon, wie die Mobilitätswende gelingen kann. „Die Mobilität von morgen wird nicht nur elektrifiziert und automatisiert sein, sondern auch vernetzt und personalisiert“, sagte Konzernchef Volkmar Denner. Mit einem vielfältigen Portfolio sei Bosch „wie kaum ein anderes Unternehmen“ auf die verschiedenen Szenarien und Entwicklungen vorbereitet.

Der Weg zur Mobilität der Zukunft stelle die Automobilbranche vor zentrale Herausforderungen. Erstens würden „emotionale Debatten“ um das Auto eine faktenorientierte, differenzierte Sicht auf den Straßenverkehr verhindern. Zweitens benötige die Branche mehr Zeit, um den Wandel zu bewerkstelligen. Vor allem bei der Beschäftigung könne ein so fundamentaler Veränderungsprozess wie der zur Elektromobilität nicht von heute auf morgen gelingen, so Denner. Und drittens verschärfe die Konjunktur den strukturellen Veränderungsbedarf der Branche.

Trotz der Herausforderungen: „Die Mobilitätswende bringt nicht das Mobilitätsende – schon gar nicht das Ende des Autos“, glaubt Denner. Der Umbruch der Automobilbranche biete große Chancen für Bosch, dazu zähle der laut Studien steigende Mobilitätsbedarf. Das Auto bleibe auf absehbare Zeit „Verkehrsmittel Nummer eins – mit besten Voraussetzungen, ein noch sichereres, komfortableres und klimafreundlicheres Verkehrsmittel zu werden“.

Der Zulieferer kündigte an, sein bestehendes Geschäft auszubauen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. „Das wollen wir über erhebliche Vorleistungen in Zukunftstechnologien erreichen“, erklärte Denner. Allein für die Elektromobilität, einschließlich der Brennstoffzelle, wende der Konzern in diesem Jahr 500 Millionen Euro auf.

Die Industrialisierung des Brennstoffzellen-Antriebs treibe man voran, so Denner weiter. Den Kern des Antriebs, den Stack, entwickele man zusammen mit dem schwedischen Spezialisten Powercell und bringe ihn 2022 auf den Markt. Das Unternehmen investiere auch weiter in „hocheffiziente Verbrennungsmotoren“. Laut der Marktforschung von Bosch werden 2030 zwei von drei Neuwagen Diesel oder Benziner sein, mit oder ohne Hybrid. Denner ist überzeugt: „Der Weg zur emissionsfreien Mobilität muss technologieoffen sein. Nur so bleibt Mobilität auch für die breite Bevölkerung bezahlbar.“ Möglich sei dies mit einem Antriebsmix aus effizienten Verbrennungs- und modernen Elektromotoren.

„Auch der bereits vorhandene Fahrzeugbestand muss und kann einen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten“, merkte Denner an. „Sogenannte eFuels, also synthetische Kraftstoffe, die ausschließlich mit erneuerbaren Energien erzeugt werden, können den Verbrenner CO2-neutral machen.“ Hierzu fordert der Bosch-Boss von der Politik, entsprechende Rahmenbedingungen für ein „technologieoffenes und damit innovationsförderliches“ Umfeld zu schaffen. Dies sei erforderlich für eine erfolgreiche Mobilitätswende, für den Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.