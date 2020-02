Tesla ist bei der Technik für die Schnellladesäulen seines unternehmenseigenen „Supercharger“-Netzwerks mittlerweile bei der dritten Generation angekommen. Die „V3“-Lader werden seit letztem Jahr aufgebaut, bisher stehen aber erst einige wenige Exemplare. Laut einem Bericht werden demnächst in Deutschland zahlreiche der schnellen Strom-Tankstellen ans Netz angeschlossen.

Laut dem auf Tesla-News spezialisierten T&E Magazin gehen Mitte Februar am Kreuz Hilden in Nordrhein-Westfalen – zunächst provisorisch auf Paletten stehend – 16 V3-Supercharger in Betrieb. Die Information dazu stamme von dem Verpächter des Grundstücks. Nach dessen Angaben entstehe an dem Standort der größte Supercharger in der Europäischen Union. Vierzig Lademöglichkeiten der Supercharger-Generation V3 wolle Tesla dauerhaft errichten.

Die V3 Supercharger erlauben das Laden mit bis zu 250 kW. Anders als bei der Vorgänger-Generation müssen sich Teslas den Strom nicht mehr mit parallel angeschlossenen Fahrzeugen teilen – geladen wird so schnell, wie es die jeweilige Batterie zulässt. Die von den meisten Kunden zu erwartende Ladezeit soll sich mit der neuen Technik bei um die 15 Minuten einpendeln.

Neben Superchargern von Tesla werden am Kreuz Hilden dem T&E Magazin zufolge weitere Lademöglichkeiten installiert. Darunter vom niederländischen Betreiber Fastned, der mit 20 Schnellladesäulen mit bis zu 350 kW Leistung ebenfalls seine größte EU-Station errichte. Ladepunkte für langsameres Strom zapfen werde der in Elektroauto-Szene vielen bekannte Unternehmer Roland Schüren betreiben. Der Inhaber einer Bäckerei in Hilden und E-Mobilitäts-Enthusiast stelle das Grundstück für den Ladepark. Er plane darauf gemeinsam mit Investoren auch ein Gebäude mit unter anderem nachhaltig betriebenem Cafe-Bistro, Spezialbackstube und vier Stockwerken Büros.

Für die Energieversorgung setzt Schüren auf eine Photovoltaik-Anlage mit bis zu 700 Kilowatt Leistung und zusätzlich zwei kleine Windräder, berichtet das T&E Magazin. Die Infrastruktur liefere Ökostrom für die Ladesäulen von Tesla, Fastned und Schüren selbst sowie die Gastronomie und Büros. Auch große stationäre Stromspeicher sollen kommen.