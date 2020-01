Der von Volkswagen, BMW, Daimler und Ford gegründete europäische Schnellladesäulen-Betreiber Ionity erhöht Ende Januar seine Preise. Die künftig pro Kilowattstunde (kWh) anfallenden 0,79 Euro zahlen meist nur Kunden ohne Vertrag, allerdings sind insbesondere Angebote von Volkswagen-Marken deutlich günstiger. Im Netz wird über das Preismodell rege diskutiert, Ionity-Chef Michael Hajesch nahm nun Stellung dazu.

Auf das Feedback zu den neuen Preisen angesprochen sagte Hajesch dem Magazin Emobly, dass es die komplette Bandbreite gegeben habe – „von Verständnis bis Entrüstung“. Das Unternehmen werde dies zum Anlass nehmen, „das Produkt Ionity“ besser zu erklären.

Hajesch betonte, dass das gebotene Ladenetz offen sei, also von allen Elektroautos mit dem europäischen CCS-Schnellladestandard genutzt werden kann – das werde sich nicht ändern. Der Firmenchef wies auch darauf hin, dass Ionity derzeit als Einziger sogenannte HPC-Säulen mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW installiere. Noch unterstützt das zwar kein Serienmodell, entsprechend schnelles Strom zapfen gilt aber als wesentlich für den Durchbruch von E-Mobilität auf der Langstrecke.

Ein weiteres zentrales Kriterium bei der Ladeinfrastruktur sei die Verfügbarkeit. Ionity biete nicht nur eine Ladesäule pro Standort, sondern vier bis sechs davon. „Die maximale Ladeleistung und dabei nicht immer nur einen 50 kW-Charger, sondern bis zu 350 kW, das heißt wir können die komplette Bandbreite der Fahrzeuge von gestern, von heute und von morgen bedienen“, erklärte Hajesch. Außerdem nutze man Ökostrom, habe eine 24-Stunden-Hotline mit sieben Sprachen und sei immer direkt an der Autobahn gelegen.

Das ganze Leistungsangebot sei bei der Diskussion um den neuen Preis von 79 Cent pro kWh untergegangen, meinte Hajesch. Zudem gebe es die Möglichkeit, über einige Ladedienstanbieter von attraktiveren Konditionen zu profitieren. Dass hier mit Audi und Porsche zuletzt zwei Töchter des an Ionity beteiligten Volkswagen-Konzerns günstige Tarife eingeführt haben, ärgert einige.

„Nicht Ionity macht das Endkundenangebot“, unterstrich Hajesch. Es sei wichtig zu unterscheiden, dass die jeweiligen Dienstleister der Hersteller das Endkundenangebot erstellen. Wie diese dabei den jeweiligen Preis festlegen, sei deren Sache. Die von Ionity mit gewerblichen Partnern vereinbarten Konditionen seien „für alle von der Systematik her identisch“. Der genaue Preis für die Ladeservices, auf dessen Basis dann die Gebühren für die Endkunden festgelegt würden, hänge von dem Volumen und individuellen Anforderungen der Partner ab.

Als zukünftigen Partner für Ladeservices mit individuellen, sprich günstigeren, Bedingungen könne sich Hajesch beispielsweise auch Tesla vorstellen, sagte er Emobly. Bis Ende des Jahres will er mit Ionity 400 sogenannte Schnellladeparks betreiben, aktuell zeigt die Website des Unternehmens über 207 Standorte an. Nach der ersten Phase könnten weitere Säulen an Hauptstraßen hinzukommen, aber auch Ladepunkte in Städten sind im Gespräch.