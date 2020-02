Total plant 200 Schnellladepunkte in Deutschland

Die Deutschland-Tochter des französischen Mineralölkonzerns Total baut ihr Engagement für neue Energieträger und Konzepte in der Mobilität aus. Schon bald sollen dazu neue, moderne Schnellladesäulen in Betrieb gehen. Darüber hinaus sind weitere Standorte für Wasserstoff sowie CNG und LNG in Planung. Realisiert und gebündelt werden die Maßnahmen in der neuen Direktion Mobilität & Neue Energien.

„Die erste wichtige Aufgabe in meiner neuen Funktion ist der Aufbau eines leistungsfähigen Netzes von Ultraschnellladesäulen entlang der Autobahnen“, erklärte Jan Petersen, der die Sektion Mobilität & Neue Energien bei Total leitet. „In den Bereichen Wasserstoff und Erdgas ist Total bereits seit vielen Jahren Vorreiter und entwickelt sich stetig weiter. Den Infrastrukturausbau für batterieelektrische Mobilität werden wir nun ebenfalls konsequent vorantreiben.“

Bis Ende 2022 will die Total-Gruppe in Westeuropa an 300 Standorten rund 1000 Schnellladepunkte mit einer Leistungsfähigkeit von je bis zu 175 kW errichten. Auf Deutschland entfallen knapp 70 Standorte mit rund 200 Ladepunkten. „Wir sehen den Bedarf nach ultraschnellem Laden derzeit vor allem entlang von Autobahnen. Für ein möglichst dichtes Netz werden wir alle 150 Kilometer HPC‑Säulen (High Power Charging) aufstellen“, kündigte Petersen an. Die ersten HPC‑Stationen in Deutschland will Total bis zum Frühjahr in Dienst nehmen.

Neben Elektroauto-Lademöglichkeiten treibt Total den Aufbau von Wasserstoff-Stationen voran. In diesem Jahr werde das Netz auf über 25 Wasserstoff-Tankstellen an Standorten des Konzerns wachsen. An rund 90 Total-Tankstellen können Kunden auch Erdgas (CNG) tanken, in den kommenden Monaten sollen Stationen zudem verflüssigtes Erdgas (LNG) für den Schwerlastverkehr bereitstellen.

Als weiteren Schritt bei E-Auto-Ladepunkten plant Total, Konzepte als Dienstleistung an neuen Standorten, etwa in Bürogebäuden oder im öffentlichen Raum, anzubieten. „Unser Ziel bei Total ist vor allem eines: die Energie für die Mobilität der Zukunft bereitstellen. Das kann nur ein Mix verschiedener Technologien sein“, so der Geschäftsführer von Total Deutschland Daude‑Lagrave. „Für welche Form der Mobilität sich unsere Kunden und B2B-Partner auch entscheiden – wir liefern ihnen zuverlässig die richtige Energie.“