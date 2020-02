Audi bringt im Rahmen der E-Mobilitäts-Offensive des Volkswagen-Konzerns diverse Elektroautos auf den Markt. Das erklärte Ziel der Ingolstädter ist, „führender CO2-neutraler Premiumanbieter“ zu werden. Beim für seine hohen Werbepreise bekannten Super Bowl – das Finale der US-Football-Liga NFL – zeigte Audi vor kurzem einen eigenen Spot. Das soll nur der Anfang einer umfangreichen Kommunikation mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit sein.

„Wir positionieren uns so als die moderne, progressive Premiummarke“, erklärte Sven Schuwirth, Leiter des Bereichs Marke Audi, Digital Business und Customer Experience, im Interview mit der Fachzeitschrift Horizont. Er betonte: „Wir machen das alles, weil wir davon überzeugt sind, dass der Kurs richtig ist.“

Audi wolle künftig noch stärker das liefern, „was den Kunden bewegt und ihn antreibt“. Das Kundenerlebnis sei eine der vier Säulen neben Nachhaltigkeit/Elektrifizierung, Konnektivität und Design. „Hier müssen und werden wir unsere Haltung beweisen“, so der Audi-Marketer. Es gehe dabei nicht nur um schöne Präsentationen, vielmehr wolle Audi den Claim „Vorsprung durch Technik“ neu aufladen.

Der Spot „Let It Go“ beim NFL-Finale sei der Auftakt zu einer umfangreichen Kampagne. Diese bestehe aus verschiedenen Kapiteln und strecke sich über die kommenden Monate. Die Inhalte würden noch weiterentwickelt, „aber es bleibt eine in sich konsistente Geschichte. Das ist eine der Veränderungen“, sagte Schuwirth. Die grundsätzliche Neuerung sei, dass die Strategie des Unternehmens weg von einer klassischen Launchkampagne für ein Produkt hin „zu einer Geschichte der Marke“ gehe.

Audi wolle über mehrere Kapitel und Kampagnen hinweg eine konsistente und global relevante Geschichte erzählen. „Wir haben dabei den klaren Anspruch, dass e-tron ein Siegel wird wie es quattro war“, unterstrich Schuwirth. Mit „e-tron“ kennzeichnet Audi künftig seine vollelektrischen Modelle, „quattro“ steht seit Jahren für die fortschrittliche Allradtechnik des Marke. Audi werde liefern, was die Kunden wollen, dazu gehöre auch weiter quattro – nur gebe es nun eben eine starke Tendenz in Richtung Elektrifizierung. „Daran führt kein Weg vorbei, weil das die Kunden von uns erwarten“, so Schuwirth.