Die Netze BW, der größte Verteilnetzbetreiber im EnBW-Konzern, haben ein weiteres Forschungsprojekt zur Integration von Elektroautos in die Stromnetze aufgesetzt. Im Mittelpunkt stehen die Einflüsse privater Ladevorgänge auf das Verteilnetz in einem ländlichen Gebiet. An dem bis März 2021 geplanten Feldtest beteiligten sich acht Haushalte in Kusterdingen im Kreis Tübingen.

Die Nutzung von Elektroautos konzentriert sich bisher insbesondere auf die Ballungszentren und Speckgürtel um die Großstädte. Die Netze BW rechnet aber auch mit einem zunehmenden Ausbau in den ländlichen Regionen. „Außerhalb der Neubaugebiete sind gerade in den Dörfern die Verteilnetze oft natürlicher gewachsen und noch nicht so stark ausgelegt“, erklärt Projektleiter Patrick Vasile. Zudem dürfte sich das Nutzerverhalten deutlich unterscheiden.

In einer aufs freie Feld führenden Straße im Kusterdinger Ortsteil Wankheim haben die Netze BW 2019 einen Stromkreis ausfindig gemacht, der aus technischer Sicht für die Tests passt. Von den rund 60 Haushalten bekundeten laut Vasile „erfreulich viele“ ihre Bereitschaft zur Teilnahme. Sieben von ihnen wurden nach Berechnungen und Messungen des Spannungsniveaus sowie der Leitungsauslastung ausgewählt. Seit Ende Januar steht ihnen je ein Renault ZOE oder ein Nissan LEAF zur Verfügung. Zum Laden der Elektroautos erhielten sie Wallboxen, die nach Abschluss des Projekts übernommen oder rückgebaut werden.

Aufwändiger gestaltete sich die Technik in dem Strang des Ortsnetzes: Drei redundante Messsysteme an sensiblen Punkten wie der Umspannstation oder den Verteilerkästen überwachen zunächst Stromstärken und Spannung. Das Lademanagementsystem der EnBW-Tochter Energybase dient dazu, mögliche Engpässe im Netz zu vermeiden. Unterstützt wird es von einem zentralen Batteriespeicher mit 66 kWh Kapazität. Ein kleineres Gerät mit 19 kWh sorgt dezentral bei einem der Teilnehmer für weitgehende Autarkie.

Weitere Feldversuche der Netze BW

Für das neue „NETZlabor“ am Rand der Schwäbischen Alb griffen die Netze-BW-Techniker auf mit der „E-Mobility-Allee“ in Ostfildern-Ruit nahe Stuttgart gesammelte Erfahrungen zurück. Dort waren in einem Straßenzug mit bereits breitem Stromnetz zehn von 21 Haushalten über ein Jahr lang mit E-Autos ausgestattet worden. Die in Ostfildern-Ruit gewonnenen Erkenntnisse und Lösungen kommen auch im demnächst gestarteten „E-Mobility-Carré“, einem neuen Quartier in Tamm im Kreis Ludwigsburg, zum Einsatz.

Die Netze BW planen darüber hinaus mit mobilen NETZlaboren mit kürzerer Laufzeit in mehreren Kommunen in Baden-Württemberg, das erste ging vor kurzem in Ettenheim an den Start. „Unser Ziel ist, mithilfe intelligenter Technik auch eine stark wachsende Ladeinfrastruktur problemlos in die Verteilnetze zu integrieren“, so Vasile. „Den erforderlichen Ausbau wollen wir dabei möglichst effizient gestalten.“