Shell und die EnBW haben Ende 2019 die ersten von 50 geplanten Schnellladesäulen mit 100 Ladepunkten auf den Tankstellen des Mineralölkonzerns in Betrieb genommen. Im neuen Jahr teilte Shell mit, sein Angebot an Schnellladesäulen zu verdoppeln. Man biete zudem Pkw-Fahrern ab Frühjahr an, heute noch unvermeidbare CO2-Emissionen zu kompensieren.

„Wir verfolgen einen dreistufigen Ansatz: vermeiden, reduzieren und kompensieren, der es in Summe jedem Kunden ermöglicht, klimaneutral zu fahren, wenn er es möchte“, sagte der Chef des Shell-Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und Schweiz, Jan Toschka. Denn trotz steigenden Anteils von alternativen Antrieben sei der Großteil der deutschen Fahrzeugflotte noch immer konventionell unterwegs.

Unter „Vermeiden“ versteht Shell, Fahrern von lokal emissionsfreien Brennstoffzellen- oder batterieelektrischen Fahrzeugen eine Infrastruktur von Wasserstoff-Tankstellen und Ladesäulen zu bieten. „Zu den bereits angekündigten 100 Ultraschnellladepunkten werden wir in einer zweiten Welle noch einmal 100 weitere Ultraschnellladepunkte an unseren Tankstellen errichten. Dabei wird die Stromaufladung ausschließlich mit grünem Strom erfolgen“, erklärte Toschka. Außerdem werde das Netz mit Wasserstoff-Tankstellen von derzeit 80 Stationen ausgebaut.

Laut der Mitteilung eines von Shell mit der Konzeption und Umsetzung von Schnellladetechnik beauftragten Hamburger Unternehmens werden die neuen Strom-Tankstellen vor allem im Norden Deutschlands errichtet. 40 sogenannte DC-High-Power-Charger entstehen demnach an insgesamt 20 Shell-Tankstellen in Hamburg/Schleswig-Holstein und Berlin. Die Schnellladesäulen sollen über eine Leistung von bis zu 175 kW verfügen und Elektroautos je nach deren Technik innerhalb von 10 Minuten mit Strom für 100 Kilometer versorgen können.

Zum „Reduzieren“ von Emissionen biete Shell schon heute CO2-reduzierende Kraftstoffe wie Autogas (LPG), Erdgas (CNG) und verflüssigtes Erdgas (LNG) für Lkw sowie Biokraftstoffe an. Zum „Kompensieren“ führe der Ölmulti im Frühjahr im deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt ein CO2-Ausgleichs-Programm ein, mit dem Autofahrer ihren CO2-Ausstoß beim Fahren kompensieren können – etwa durch Aufforstung. Die Kosten der CO2-Kompensation pro Liter Kraftstoff sollen für teilnehmende Kunden etwas mehr als einen Cent/Liter betragen.