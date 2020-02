Mercedes entwickelt Festkörper-Batterien mit Hydro-Québec

Mercedes-Benz kooperiert künftig mit dem kanadischen Batteriematerial-Spezialisten Hydro-Québec bei der Entwicklung von Energiespeichern der neuesten Generation mit Festkörper-Technologie. Kern der Zusammenarbeit ist laut den Partnern die Erprobung von neuen Materialien unter Feldbedingungen, um die Entwicklungsarbeit an fortschrittlichen Batterien voranzutreiben.

Hydro-Québec habe zuletzt mit Festkörper-Batterien vielversprechende Fortschritte hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und den erzielbaren Elektroauto-Reichweiten sowie dem Gewicht der Energiespeicher gemacht. Hinzu kämen die Vorteile von Festkörper-Akkus etwa bei der Sicherheit, was neue Möglichkeiten bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen eröffne.

Im Gegensatz zu den aktuell in Elektroautos üblichen Lithium-Ionen-Batterien verfügen Festkörper-Akkus über einen festen statt flüssigen Elektrolyt. Von den damit realisierbaren Produkten versprechen sich Forscher und Unternehmen neben einem geringen Brandrisiko eine größere Energiedichte, längere Haltbarkeit und Gewichtseinsparungen. Noch fehlt es allerdings an der Reife für den Einsatz in Serienfahrzeugen, auch an einer effizienten Massenproduktion muss noch gearbeitet werden.

„Die Batterie ist eine Schlüsselkomponente unserer Elektroautos. Ihre Chemie zu meistern ist daher ein Schwerpunkt für die Forschung und Entwicklung von Mercedes-Benz. Festkörper-Batterien gelten als nächster großer Technologiesprung für die E-Mobilität und sind eine Alternative zu den heutigen Lithium-Ionen-Batterien“, sagte Jochen Hermann, Leiter Entwicklung E-Drive bei Mercedes-Benz. „Die jüngsten Fortschritte der Forscher von Hydro-Québec sind sehr verheißungsvoll und wir freuen uns auf die ersten Resultate unseres gemeinsamen Entwicklungsprogramms.“

Die Forschungskooperation findet bei Hydro-Québec in Kanada sowie der Tochterfirma SCE France Laboratory statt. „Unser Verbund wird es uns erlauben, neue Materialien schnell unter Feldbedingungen zu testen und so den Entwicklungszyklus beschleunigen und die Belange der Automobilindustrie adressieren“, so Karim Zaghib von Hydro-Québec.

In einem von Daimler veröffentlichten Interview mit Zaghib verrieten dieser und ein Batterie-Experte von Mercedes-Benz mehr zu ihren Erwartungen bei Festkörper-Akkus.