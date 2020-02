Mercedes-Benz ist eine Entwicklungspartnerschaft mit dem kanadischen Batteriematerial-Spezialisten Hydro-Québec eingegangen. Der Fokus liegt auf zukünftigen Technologiesprüngen von Elektroautos mit Hilfe von Festkörper-Batterien. In einem Interview haben Andreas Hintennach, Senior Manager Battery Research bei Mercedes, und Karim Zaghib von Hydro-Québec über ihre Erwartungen für kommende Akkus gesprochen.

Das neue Elektro-SUV EQC und die nächsten geplanten Voll-Stromer von Mercedes fahren noch mit den heute üblichen Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt. Für mehr Reichweite, Haltbarkeit und Sicherheit treiben die Schwaben wie andere Hersteller und Unternehmen neue Technologien voran. Dazu gehören Energiespeicher mit festem Elektrolyt.

„Die Lithium-Ionen-Technologie ist derzeit die leistungsfähigste Batterietechnologie, die zur Verfügung steht, und sie verfügt noch über großes Zukunftspotenzial. Trotzdem arbeiten wir fortlaufend an Optimierungen und Alternativen, die über die Möglichkeiten von Li-Ionen-Batterien hinausgehen“, erklärte Hintennach. Die Suche „nach dem Heiligen Gral“ bedeute weltweite und branchenübergreifende Teamarbeit.

Der Schwerpunkt von Zaghib und seinem Team bei Hydro-Québec liegt auf fortschrittlichen Lithium-Ionen- und Festkörper-Batterien. „Festkörper-Lithium-Metall-Batterien gelten als nächster wichtiger technischer Meilenstein. Sie haben eine sehr hohe Energiedichte, sie sind langlebig, sehr leicht und darüber hinaus eine sichere Alternative zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien“ sagte er. Mit ihren neuesten Entwicklungen hätten die kanadischen Forscher „sehr vielversprechende Ergebnisse“ erzielt.

Neben dem Elektrolyt bestehen bei Festkörper-Batterien auch die Elektroden aus festem Material. Der Elektrolyt hat die Aufgabe, Ionen zwischen den Elektroden hin und her zu transportieren, während die Batterie sich lädt und entlädt. Zaghib: „Festelektrolyte eröffnen die Möglichkeit, neue Anodenarten zu verwenden, wie etwa Lithium-Metall-Anoden, die eine höhere Energiedichte als die heutigen Graphitanoden bei gleichzeitig optimierter Sicherheit bieten.“ Es handele sich um ein sehr spannendes Forschungsgebiet, das noch viele Möglichkeiten bereithalte.

Energiedichte noch nicht ausreichend

Angesprochen auf die Marktreife meinte Hintennach: „Aufgrund des besonderen Fahrprofils von Pkw und Lkw ist die Energiedichte der Technologie momentan noch nicht wirklich ausreichend.“ Außerdem dauere das Laden von Festkörperzellen derzeit zu lange. „Mit anderen Worten, bislang bietet sie keinerlei Vorteile gegenüber der Lithium-Ionen-Technologie. Es ist noch einiges an Forschungsarbeit zu leisten“, so der Mercedes-Manager.

Es gehe nun um die Suche nach einer höheren Energiedichte und nach Wegen, dorthin zu gelangen. „Bei Bussen sollte es möglich sein, bereits in den frühen 2020er Jahren Anwendungsfälle zu entwickeln, weil ihr Fahrprofil sehr gut vorhersehbar ist und Platz keine so große Rolle spielt wie bei einem Pkw“, erkläuterte Hintennach. Lkw würden die größte Herausforderung darstellen, da die elektrische und volumetrische Dichte sehr hoch sein müssten und auch Schnellladen wichtig sei. Nahezu alle Festkörper-Ionenleiter würden bislang in dieser Hinsicht scheitern.

„Bevor Sie in der Lage sind, eine neue Technologie in einem Fahrzeug anzuwenden, ist ein großer Evaluierungs-, Prüf-, Validierungs- und Zertifizierungsaufwand erforderlich“, unterstrich Hintennach. Die Umstellung bestehender Lithium-Ionen- auf Festkörper-Batterien werde nicht über Nacht erfolgen, räumte Zaghib ein. Trotz der ersten Generation von beispielsweise Lithium-Metall-Polymer-Festkörper-Batterien mit moderater Energiedichte seien weitere Festkörper-Lösungen noch nicht produktionsreif. Sie seien es angesichts ihrer Vorteile aber auf jeden Fall wert, weiter verfolgt zu werden. „Was wir definitiv sagen können ist, dass die Festkörperbatterie-Technologie in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt hat“, sagte Zaghib.

Festkörper-Batterien sind laut Hintennach nicht der Nachfolger heutiger Lithium-Ionen-Akkus. „Sie sind ein Begleiter – kein Nachfolger, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Energiedichte ist in Festkörperbatterien sehr hoch, nicht aber die Leistungsdichte“, so der Mercedes-Manager. „Bei Anwendungen, wo die Batterie etwas größer ausfällt – also beginnend bei mittelgroßen Pkw – reicht die Leistung nicht aus.“ Wenn man eine große Leistung in einem kleinen Paket benötige, wie etwa einem Sportwagen, sei es vermutlich die falsche Lösung. Bei der aktuellen Lithium-Ionen-Technologie gebe es zudem noch viel Luft nach oben. „Wir werden in der Zukunft mehrere Technologien sehen. Es kommt ganz auf die Anwendung an“, glaubt Hintennach.