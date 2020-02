Die Plug-in-Hybrid-Version des Mitsubishi Outlander war zuletzt der beliebteste Teilzeit-Stromer seiner Art in Europa und Deutschland. Laut den Anträgen für die E-Fahrzeug-Kaufprämie „Umweltbonus“ ist die Nachfrage nach dem Modell hierzulande anhaltend hoch. Künftig werden auch in den Wäldern Baden-Württembergs vermehrt elektrifizierte Outlander unterwegs sein.

Wie Mitsubishi mitteilte, hat die landeseigene Forstverwaltung ForstBW 50 Outlander mit Elektro-Verbrenner-Kombination in ihrem Fuhrpark aufgenommen. Die ersten Fahrzeuge wurden im Dezember übergeben, weitere Auslieferungen folgten nun. ForstBW betreut mit Standorten in Stuttgart, Tübingen und Freiburg sowie mehreren Dutzend unteren Forstbehörden Wälder und Waldbesitzarten in Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt stehe dabei nachhaltiges Handeln.

„Die Kombination aus hoher Effizienz, fortschrittlichem Antrieb und viel Platz macht den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid zum beliebtesten Steckdosen-Hybrid Deutschlands“, so Jens Schulz, Bereichsleiter Vertrieb bei Mitsubishi Motors in Deutschland. „Wir freuen uns, dass sich ForstBW für unser Flaggschiff entschieden hat.“

Als Plug-in-Hybrid kann der Mitsubishi Outlander bis zu 54 Kilometer gemäß NEFZ-Norm rein elektrisch fahren. Er ist dabei lokal emissionsfrei und geräuscharm unterwegs, was die Kaufentscheidung der Forstverwaltung wesentlich beeinflusst haben dürfte. Für längere Strecken kommt der Plug-in-Outlander im Zusammenspiel von Benzin- und Elektromotor auf eine Gesamtreichweite von über 800 Kilometer.

Offiziell begnügt sich der ab 37.990 Euro kostende teilelektrische Outlander mit 1,8 Litern Kraftstoff und 14,8 kWh Strom je 100 Kilometer. Der CO2-Ausstoß wird mit 40 g/km angegeben. Über zwei an Bord befindliche Steckdosen lassen sich bei Bedarf externe elektrische Geräte betreiben. Für ausreichend Zugkraft und Traktion sorgen Allradantrieb und eine Systemleistung von 165 kW (224 PS).