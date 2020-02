Vorstandschef Oliver Zipse hat BMW im Februar erneut gegen den Vorwurf verteidigt, die E-Mobilität nach dem frühen Start mit dem Batterie-Kleinwagen i3 zuletzt verschlafen zu haben. Er verwies dabei auf die bereits 500.000 durch den Konzern auf die Straßen gebrachten Elektrofahrzeuge. Angesichts der strengeren CO2-Vorgaben der EU für die Branche will BMW seine Stromer-Verkäufe weiter ausbauen. Die Nachfrage muss dafür laut Zipse noch deutlich steigen.

„Innerhalb der nächsten zehn Jahre muss sich der Markt dafür mehr als verzehnfachen“, sagte der BMW-Chef laut dem Redemanuskript bei einer Veranstaltung in Bochum, berichtet Reuters. Fast jeder zweite Kunde solle sich dann für ein nur mit Batterie betriebenes Modell oder einen Hybriden mit Verbrennungs- und E-Motor entscheiden. Bis dahin müsse eine große Lücke zwischen der aktuellen Marktnachfrage und zunehmender Regulierungserwartung geschlossen werden.

Autoherstellern, die die in diesem Jahrzehnt wesentlich schärferen CO2-Gesetze der EU nicht erfüllen, drohen hohe Strafzahlungen. BMW will 2020 den CO2-Ausstoß seiner Neuwagenflotte in Europa um rund ein Fünftel reduzieren. „Das erreichen wir zu einem Drittel mit effizienteren Verbrennungsmotoren. Zu zwei Dritteln mit Elektromotoren“, so Zipse.

Mit dem i3 hat BMW schon 2013 ein reines Elektroauto auf den Markt gebracht. Das Modell wurde seitdem weiter verbessert und soll noch bis 2024 produziert werden. In den letzten Jahren konzentrierte sich BMW auf die Elektrifizierung seiner Modellpalette mit Plug-in-Hybriden, die mehrere Kilometer nur elektrisch fahren können. Neben weiteren Teilzeit-Stromern sind ab diesem Jahr auch wieder neue Elektroautos geplant.

Bereits Mitte 2019 hatte der damalige BMW-Chef Harald Krüger beschleunigte E-Mobilitäts-Ziele verkündet. Die bislang für 2025 angekündigte Zahl von 25 elektrifizierten Modellen wolle das Unternehmen nun schon 2023 und damit zwei Jahre früher im Angebot haben, hieß es. Bis 2025 solle der Absatz an Fahrzeugen mit E-Motor jährlich um mehr als 30 Prozent steigen. Zipse verfolgt die Strategie seines Vorgängers weiter und versicherte vor kurzem: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht!“