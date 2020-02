L’Oréal hat angekündigt, seine Dienstwagen-Flotte in Deutschland auf Hybrid- und Elektroautos umzustellen. Der Kosmetikkonzern wolle damit zur Einhaltung des Pariser Klimavertrages beitragen. Bis 2050 wolle die Gruppe weltweit CO2-neutral sein, bis 2025 sollen die Emissionen zunächst um 25 Prozent reduziert werden. Das betrifft auch Reisen von Mitarbeitern oder deren Weg zur Arbeit.

Die deutsche Tochtergesellschaft von L’Oréal soll mit verschiedenen Maßnahmen zur Erreichung der CO2-Ziele beitragen. So werden laut dem Unternehmen alle derzeitigen Dienstwagen sukzessive gegen Hybrid- oder Elektroautos ausgetauscht. Die Bestellung von Fahrzeugen mit reinem Verbrennungsmotor ist nicht mehr möglich. Bis Ende 2023 soll L’Oréal Deutschland keine Diesel- oder Benzinautos mehr in seinem Fuhrpark haben.

Damit die Mitarbeiter ihre neuen Stromer unkompliziert laden können, will L’Oréal im Laufe des Jahres an seinem Standort in Düsseldorf 30 statt wie bisher vier Ladesäulen zur Verfügung stellen. Sobald sie ein ladefähiges Auto gestellt bekommen, können Mitarbeiter zudem eine Ladesäule zuhause anzubringen, die Kosten hierfür übernimmt L’Oréal Deutschland.

Auch durch weniger Flugreisen will L’Oréal nachhaltiger werden: 2020 plant die deutsche Tochter, die durch Flüge entstehenden Emissionen im Vergleich zum vergangenen Jahr um 20 Prozent zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sind sogenannte Incentive-Reisen wie Team-Events oder Fahrten zu Konferenzen künftig ausschließlich mit Bahn oder Bus möglich. Dadurch sollen in diesem Jahr etwa 600 Flüge eingespart werden.

L’Oréal ist der weltgrößte Kosmetikkonzern. Die Nachhaltigkeits-Strategie umfasst Unternehmensangaben nach neben den jetzt bekanntgegebenen Vorhaben in Deutschland Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, darunter im Kampf gegen den Klimawandel und für mehr Wasserschutz sowie gegen die Abholzung von Wäldern.