Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir haben für Sie die beliebtesten Elektroauto- & Elektromobilitäts-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de zusammengestellt:

Tesla ist erst jetzt in den Elektroauto-Volumenmarkt startenden Herstellern bei den Kosten seiner Batterien laut der Analyse von Marktexperten weit voraus. Mehr »

Ford hat Ende 2019 sein neues Elektroauto Mustang Mach E enthüllt. Die hiesigen Händler reagieren bisher noch zurückhaltend auf den sportlichen SUV-Crossover. Mehr »

Der zur Deutschen Post gehörende Elektro-Transporter-Hersteller StreetScooter hat laut einem Bericht mit geringer Nachfrage und Technikproblemen zu kämpfen. Mehr »

Aral hat an seiner Tankstelle am Mainfrankenpark 24 in Dettelbach die vorerst letzten beiden „ultraschnellen“ Ladesäulen für Elektroautos in Betrieb genommen. Mehr »

Nach der Genehmigung durch die EU kann die von der deutschen Regierung und Herstellern vereinbarte höhere Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ bald starten. Mehr »

VWs als Limousine und Kombi erhältlicher Mittelklassewagen Passat wurde 2019 aufgewertet. Mittelfristig könnte es die Baureihe nur noch als Elektroauto geben. Mehr »

Zu den von Porsche geplanten Elektroautos gehört der neue Macan. Als Alternative wird es vorerst jedoch weiter das aktuelle Modell mit Verbrennungsmotor geben. Mehr »

FlixBus hat kürzlich ein Pilotprojekt mit E-Bussen nach nur knapp einem Jahr eingestellt. Es gebe noch erhebliche Hürden, erklärte der Fernbusanbieter jetzt. Mehr »