Das Fraunhofer IAO und Öko-Institut haben in der Studie „StratON“ mit Partnern die Potenziale von via Oberleitung auf bestimmten Strecken mit Strom versorgten E-Lkw-Systemen analysiert. Die meisten Nutzfahrzeughersteller planen derzeit mit anderen Arten der E-Mobilität, das Fraunhofer IAO und Öko-Institut sehen in Oberleitungs-Lkw aber eine aussichtsreiche Option für Klimaschutz im Straßengüterverkehr.

Die Bundesregierung hat in ihrem Klimapaket das Ziel formuliert, dass bis zum Jahr 2030 rund ein Drittel des Güterverkehrs elektrisch oder auf Basis von strombasierten Kraftstoffen unterwegs ist. Die Praxistauglichkeit von Oberleitungs-Lkw ist umstritten, der Studie zufolge jedoch durchaus gegeben. Die Ergebnisse würden zeigen, dass Oberleitungs-Lkw eine effiziente Möglichkeit der Stromnutzung im Güterfernverkehr darstellen, so die Wissenschaftler.

Auf einem Streckennetz von rund 4000 Kilometern könnte in den kommenden 15 Jahren ein leistungsfähiges Oberleitungssystem für Lkw aufgebaut werden, sodass bis in zwanzig Jahren allein ein Drittel des Lkw-Fernverkehrs elektrisch erfolgen würde. „Bauen wir ein solches Oberleitungsnetz für Lkw auf, können die direkten Treibhausgasemissionen allein des Straßengüterfernverkehrs pro Jahr um bis zu 12 Millionen Tonnen CO2 sinken“, sagt Florian Hacker, Leiter des Projekts zu Potenzialen des Oberleitungs-Güterverkehrs. „Das entspricht mehr als einem Drittel der Emissionen des schweren Straßengüterverkehrs.“

Klimavorteil von Oberleitungs-Lkw

Auch wenn man die Treibhausgasemissionen bei der Stromerzeugung berücksichtige, könne ein Oberleitungs-Lkw im Jahr 2025 die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu einem heutigen Diesel-Lkw nahezu halbieren, so die Forscher. Bis zum Jahr 2030 steige der Vorteil unter den Vorgaben des Kohleausstiegs sogar auf 60 Prozent. Im Vergleich der Antriebstechnologien wiesen Oberleitungs-Lkw neben batterieelektrischen Lkw damit das höchste Potenzial zur Treibhausgasminderung im Güterverkehr auf.

Der Straßengüterverkehr hat in Deutschland einen Anteil von etwa einem Drittel an den Treibhausgasemissionen des Verkehrs. Ihn CO2-frei zu gestalten, ist daher entscheidend, um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen. Fast zwei Drittel des Lkw-Fernverkehrs finden auf rund einem Drittel des deutschen Autobahnnetzes statt. Auf diesem etwa 4000 Kilometer langen Kernnetz eignen sich laut den Wissenschaftlern 17 Strecken besonders für den Oberleitungsaufbau. Große Potenziale für den frühzeitigen Einsatz von Oberleitungs-Lkw böten dabei unter anderem Zubringer zum Hamburger Hafen oder Verbindungen zwischen Ballungsräumen. Diese könnten zuerst entsprechend ausgerüstet werden und über die Zeit zu einem Gesamtnetz zusammenwachsen.

„Die Politik muss den Rahmen für den Aufbau der Oberleitungsinfrastruktur schaffen und damit Planungssicherheit für die Marktakteure geben“, fordert Hacker. „Unsere Analysen identifizieren die Einführung einer CO2-basierten Marktkomponente als wirksamstes Instrument, um eine hohe elektrische Fahrleistung im Straßengüterverkehr zu erreichen. Nur wenn die Rahmenbedingungen für langfristige Investitionen klar sind, kann ein Umstieg auf klimaschonende Technologien im Güterverkehr gelingen.“