Ab sofort können neben dem VW e-Crafter und dem ABT e-Caddy auch die neuen ABT e-Transporter 6.1 Modelle von Volkswagen Nutzfahrzeuge bei ausgewählten Händlern und ABT „e-Line Partnern“ bestellt werden. Die Auslieferung soll in Kürze beginnen.

Der neue vollelektrische VW-Transporter wurde von ABT e-Line entwickelt. Mit langem Radstand bietet er ein Laderaumvolumen von 6,7 m³. „Damit eignet er sich perfekt für den professionellen Ausbau mit einem Universalboden und einem kompletten Schrank- oder Werkstattsystem“, wirbt der Hersteller.

Als Kombi oder als Caravelle befördert der ABT e-Transporter 6.1 bis zu neun Personen. Mit einer Ladung kann er je nach Ausführung bis zu 131 Kilometer gemäß WLTP-Norm fahren. Die Batteriekapazität beträgt 37,3 kWh. Die Spitzenleistung liegt bei 83 kW (113 PS) bei einem maximalen Drehmoment von 200 Newtonmetern. Der Energiespeicher ist laut ABT e-Line mit Wechselstrom an einer 7,2 kW-Wallbox in rund 5,5 Stunden wieder vollgeladen, an einer Schnell-Ladestation mit 50 kW via CCS-Standard in rund 45 Minuten zu 80 Prozent.

Die maximale Nutzlast des ABT e-Transporter 6.1 liegt bei 977 bis 1096 Kilogramm. das Zuggesamtgewicht mit Anhänger bei 3770 Kilogramm. Bis zu 750 Kilogramm ungebremste Anhängelast sind möglich. Das Modell wird mit Höchstgeschwindigkeiten von 90 km/h, optional bis 120 km/h, ausgeliefert. Der Stromverbrauch liegt zwischen 27,0 und 35,8 kWh/100 km.

Der ABT e-Transporter 6.1 wird ausschließlich mit langem Radstand angeboten. Die Netto-Listenpreise starten als Kastenwagen bei 44.990 Euro, als Kombi bei 49.623 Euro und als Caravelle Comfortline bei 56.475 Euro.