Die deutsche Automobilindustrie investiert laut dem Branchenverband VDA bis zum Jahr 2024 rund 50 Milliarden Euro in alternative Antriebe. Im Fokus stehe dabei zwar reine E-Mobilität, es seien aber auch andere Technologien nötig. Die Pläne der Bundesregierung für eine nationale Wasserstoff-Strategie würden daher in die richtige Richtung zielen, seien „aber noch nicht ambitioniert genug“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Regenerative Kraftstoffe könnten die Elektromobilität sinnvoll ergänzen und für eine Verbesserung der Klimabilanz der Bestandsflotte sorgen, erklärt der VDA. Die Pariser Klimaschutzziele, nach denen der Verkehr bis 2050 klimaneutral gemacht werden soll, könnten nur erreicht werden, wenn im Verkehrssektor „mit grünem Strom auch nachhaltige, regenerative Kraftstoffe wie Wasserstoff, mit erneuerbaren Energien hergestellte E-Fuels und fortschrittliche Biokraftstoffe zum Einsatz kommen“, sagt VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Denn auch 2030 und danach werde ein großer Teil der Fahrzeuge noch mit Verbrennungsmotoren angetrieben.

Die EU-Flottengrenzwerte würden das weltweit ehrgeizigste CO2-Ziel vorgeben. „Die deutsche Automobilindustrie legt zur Umsetzung der Vorgaben den Fokus auf Elektromobilität und wird bis 2030 sieben bis 10,5 Millionen Elektrofahrzeuge auf die deutschen Straßen bringen. Der Aufbau insbesondere der Ladesäulen-Infrastruktur muss dafür ambitioniert erfolgen“, so Müller weiter.

Der VDA setze sich dafür ein, den Hochlauf der E-Mobilität zu beschleunigen. „Die Politik und die betroffenen Branchen haben die Aufgabe, am schnellen Hochlauf der Elektromobilität mitzuwirken – und schon jetzt zusätzlich die Weichen zu stellen, damit nachhaltige, regenerative Kraftstoffe rechtzeitig zur Verfügung stehen.“ Die Voraussetzung dafür sei der zügige Aufbau von Produktionsstätten für Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels.

„Die Weichenstellung dazu in der derzeit durch die Bundesregierung diskutierten Nationalen Wasserstoffstrategie ist ein richtiger, erster Schritt. Aber der Entwurf dafür geht noch nicht weit genug“, sagt die VDA-Präsidentin. „Es fehlen darin konkrete Maßnahmen, wie regenerative Kraftstoffe in der benötigten Menge rasch zum Einsatz kommen könnten. Der VDA hat dafür konkrete Vorschläge entwickelt.“

Mindestquote für Wasserstoff & E-Fuels

Vor allem sollte die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU mit Ziel einer Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien „möglichst ehrgeizig umgesetzt werden“. Der VDA schlage eine Quote von 23 Prozent erneuerbaren Kraftstoffen bis 2030 vor, um auf die zum Klimaschutz notwendigen Marktanteile von regenerativen Kraftstoffen zu kommen. Zusätzlich sollte eine Mindestquote für Wasserstoff und E-Fuels in Höhe von fünf Prozent eingeführt werden. Mehrfachanrechnungen beispielsweise für Ladestrom sollten entfallen.

Um regenerativen Kraftstoffen zum Durchbruch zu verhelfen, fordert der VDA außerdem ein befristetes Markteinführungsprogramm, damit die Wirtschaftlichkeit erster Anlagen möglich werde. Zudem müssten Wasserstoff und E-Fuels vollständig von der Energiesteuer nach EU-Richtlinie befreit und stromseitige Steuern und Abgaben deutlich gesenkt werden.

Wird eine globale Produktion synthetischer Kraftstoffe zugrunde gelegt, sei die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie kein limitierender Faktor. Entsprechende Kraftstoffe würden zudem die einzige Möglichkeit darstellen, den CO2-Ausstoß des aktuellen Kraftfahrzeugbestandes zu senken. Regenerative Kraftstoffe auf einzelne Anwendungsgebiete wie die Luftfahrt zu reduzieren, erhöhe das Risiko, die Klimaziele zu verfehlen.