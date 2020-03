Renault Trucks, seit vielen Jahren Teil der schwedischen Volvo Group, hat den Start der Serienproduktion von Elektro-Lkw bekanntgegeben. Die Technik wurde zuvor mehrere Jahre auf den Straßen erprobt. In Serie rollen ab März in Frankreich als erstes die vollelektrischen Modelle D Z.E. und D Wide Z.E vom Band. Sie ergänzen das bisher nur aus dem mittelgroßen Transporter Master Z.E. bestehende E-Angebot.

Für die Fertigung der Elektro-Modelle wurde die Produktionsanlage in Blainville-sur-Orne umgerüstet. Ein Gebäude mit einer Fläche von 1800 m² ist dort nun komplett der Elektrifizierung von Fahrzeugen gewidmet. Es befindet sich in der Nähe der Montagestraße zum Zusammenbau von Verteilerfahrzeugen, um schnelle und unkomplizierte Prozesse zu ermöglichen, berichtet Renault Trucks.

In dem sogenannten Z.E. Gebäude werden vor und nach der Montage technische Schritte an D Z.E. und D Wide Z.E. durchgeführt. Es wird zudem als Lager für Komponententeile genutzt, unter anderem mit einem temperaturkontrollierten Bereich für Batterien.

Die Herstellung der Elektro-Lkw beginnt eine Woche bevor diese auf die Fertigungslinie kommen, vorher werden im Z.E. Gebäude die ersten Arbeitsschritte vorgenommen, erklärt Renault Trucks. Verschiedene zu einem reinen Elektrofahrzeug gehörende Unterbaugruppen wie Antrieb, Motor, Schaltgetriebe und Zentraleinheit werden von speziellem Personal montiert. Die Teile kommen anschließend auf die Montagelinie, wo sie an Karosserie und Fahrerhaus angebracht werden.

D Z.E. und D Wide Z.E. werden auf derselben Linie zusammengebaut wie ihre Pendants mit Diesel-Technik. Am Ende der Produktionslinie kehren die elektrischen Lkw in das Z.E. Gebäude zurück, dort führen die Techniker letzte Arbeitsschritte für den Strom-Antrieb und Qualitätskontrollen durch. Im Anschluss durchlaufen Die E-Modelle die weiteren Etappen der Serienherstellung mit einem Test auf der Versuchsstrecke und auf dem Prüfstand zur Leistungsmessung.

Der Elektromotor des D Z.E. leistet in der Spitze 185 kW (252 PS), das Drehmoment liegt bei 425 Nm. Mit 300-kWh-Batterie ausgestattet schafft der Elektro-Lkw laut Renault Trucks in der Praxis mit einer Ladung bis zu 300 Kilometer. Der D Wide Z.E. wird von zwei E-Maschinen mit einer Gesamtleistung von 370 kW (503 PS) sowie 850 Nm Drehmoment angetrieben. Die größtmögliche Batterie für dieses Fahrzeug mit 200 kWh Kapazität erlaubt bis zu 200 Kilometer am Stück.