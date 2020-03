Mazda hat den Vorverkauf für sein erstes Serien-Elektroauto gestartet. In die Schauräume der Händler kommt der MX-30 in der zweiten Jahreshälfte 2020, teilte die Marke mit. Der Crossover kostet ab 33.490 Euro, zur Einführung gibt es für 33.990 Euro ein „First-Edition“-Paket. Die limitierte Ausführung kann nur im Rahmen des Vorverkaufs bestellt werden, der Kundenvorteil der erweiterten Ausstattung liegt laut Mazda bei 2600 Euro.

Mit dem seit wenigen Wochen für Elektroautos wie den MX-30 erhöhten Umweltbonus ist der japanische Stromer mit First Edition-Paket in Deutschland bis auf weiteres neu für 27.420 Euro erhältlich. Alternativ bietet Mazda das Fahrzeug Privatkunden via Leasing für 299 Euro monatlich bei 48 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometern pro Jahr ohne Anzahlung an.

Der MX-30 verfügt über eine 35,5-kWh-Batterie, mit der sich eine Reichweite von kombiniert 200 Kilometern gemäß WLTP-Norm erzielen lässt. Mazda argumentiert, dass sich durch den vergleichsweise schwachen Energiespeicher mit dem aktuellen Strommix bei geringeren Laufleistungen ein CO2-Vorteil ergibt. Elektroautos sind zwar lokal emissionsfrei unterwegs, kommen aufgrund der energieintensiven Produktion der Batterie jedoch mit einem „CO2-Rucksack“ auf die Straße. Den Verbrauch des MX-30 gibt Mazda mit 16,0 kWh/100 km nach NEFZ-Fahrzyklus an.

Der Mazda MX-30 First Edition

Verfügbar ist der Mazda MX-30 mit First-Edition-Paket in mehreren Außenfarben. Innen stehen ein helles Design sowie ein braunes Interieur zur Auswahl. Darüber hinaus sind unter anderem ein LED-Lichtsystem mit Lichtsignatur, abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, D-Säulendekor mit Hochglanzfinish und Chromapplikationen im Innenraum enthalten.

Für Sicherheit umfasst der MX-30 als First Edition einen Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Kreuzungs-, Spurwechsel-, Notfallspurhalte- und Totwinkelassistenten sowie Verkehrszeichenerkennung und Spurhalteassistenten. Hinzu kommen eine Rückfahrkamera und eine radargestützte Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistent.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind eine Einparkhilfe vorne und hinten, Klimatisierungsautomatik, Sitzheizung vorne, „E-Call“-Notruf, ein schlüsselloses Zugangssystem, Licht- und Regensensor sowie Einstellung der Rekuperationsstufen per Lenkradpaddels. Ebenfalls enthalten beim First Edition sind ein Konnektivitätssystem mit 8,8-Zoll Display und zusätzlichen E-Auto-Funktionen, ein Soundsystem mit acht Lautsprechern inklusive DAB Radio, Bluetooth, USB- und 12V-Anschluss, Mazda Navigationssystem, Apple Carplay und Android Auto sowie ein Head-up-Display.