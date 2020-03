Im Rahmen des Forschungsprojekts „Power2Load“ der FH Bielefeld soll in Form von „intelligenten Mehrfachsteckdosen“ ein kostengünstiges und nachhaltiges Elektroauto-Lademanagementsystem für Unternehmen entwickelt werden. Dass je Fahrzeug ein eigener Ladepunkt nötig ist, stelle viele Firmen noch vor logistische Schwierigkeiten.

„Trotz des großen Interesses an der Elektromobilität scheuen viele Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt das hohe Investitionsrisiko beim Aufbau einer großflächigen Ladeinfrastruktur auf dem eigenen Betriebsgelände“, sagt der Projektleiter an der FH Bielefeld Jens Haubrock. Grund dafür sei die Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung der E-Mobilität und der Ladetechnik. Eine intelligente Mehrfachsteckdose könne die limitierte Anzahl an Ladepunkten erhöhen.

„Gleichzeitig ist die Zuverlässigkeit der Energieversorgung extrem wichtig und hängt auch davon ab, ob es uns gelingt, neue Verbrauchergruppen wie Elektrofahrzeuge intelligent in das Gesamtsystem zu integrieren“, so Haubrock. „Durch die Entwicklung und den Aufbau eines integrativen Konzeptes für eine Ladeinfrastruktur bei Unternehmen wird die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen erhöht.“

Im Projekt Power2Load arbeiten Forschende der FH Bielefeld mit dem Ladesäulenhersteller Westaflexwerk und dem Gebäude- und Energiemanagement-Spezialisten Archimedes an einem Lademanagementsystem mit intelligenter Umschaltautomatik (LMU) – einer Art „Mehrfachsteckdose“ für Elektroautos. Dadurch könnten die Investitionskosten für die Ladeinfrastruktur minimiert sowie zeitgleich die Anzahl möglicher Ladeplätze erhöht werden. Statt einer Ladesäule pro Fahrzeug biete die Säule dazu mehrere Ladeplätze. Die LMU könne zudem mit bereits vorhandenen Ladesäulen kombiniert werden und diese erweitern.

Durch die intelligente Steuerung lasse sich eine Überlastung des Netzanschlusses vermeiden und der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen maximieren, erklären die Projektverantwortlichen. Das intelligente Lademanagement berechne, wann ein hohes Ladeaufkommen besteht und erstelle Prognosen, wann welche Menge Strom zur Verfügung stehen muss. Zu diesem Zweck sieht Power2Load auch eine App vor, bei der Elektroauto-Fahrer beispielsweise den Ladestand ihres Fahrzeugs oder den Zeitpunkt ihrer nächsten Fahrt eingeben können.