SAP hat Anfang 2018 erklärt, seinen Fuhrpark zeitnah auf Elektroautos umstellen zu wollen. Der deutsche Softwarekonzern gab nun ein Update zu der Initiative. Der ursprüngliche Zeitplan wird demnach nicht eingehalten, der Umstieg auf Stromer soll aber weiter vorangetrieben werden.

Eigentlich sollte es 2020 schon 5000 Elektrofahrzeuge in der SAP-Flotte geben. Aktuell sind allerdings erst etwa zehn Prozent der rund 17.000 Firmenwagen mit Elektroantrieb ausgestattet. Man peile an, dass bis 2025 jeder dritte Dienstwagen ein Elektroauto ist, teilte ein Sprecher des Unternehmens jetzt mit.

Der Ausbau der E-Flotte sei eine zentrale Maßnahme, um wie geplant CO2-Emissionen zu reduzieren, sagte der Sprecher weiter. SAP wolle bis Mitte des Jahrzehnts klimaneutral wirtschaften. Angesichts des Fehlens von Produktionsanlagen bei dem Softwarehersteller sei das Mobilitätsverhalten der Beschäftigten ein wichtiger Hebel.

SAP hat laut der Rhein-Neckar-Zeitung eine der größten Dienstwagenflotten in Deutschland. Damit mehr Mitarbeiter elektrisch fahren, setzt das Unternehmen auf mehrere Maßnahmen. „Zum einen die Bereitstellung der entsprechenden Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz und zu Hause“, erklärte der Sprecher. So verfüge das Unternehmen derzeit über rund 450 kostenlose Ladepunkte an seinen deutschen Standorten.

Darüber hinaus werde den Mitarbeitern eine finanzielle Förderung bei der Bereitstellung der Elektrofahrzeuge angeboten. Man informiere die Belegschaft künftig zudem stärker über Elektroautos, etwa im Rahmen sogenannter E-Mobilitäts-Tage.