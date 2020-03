VW bringt im Sommer den ID.3 in der bereits ausverkauften Startedition 1ST auf den Markt. Die anschließend folgende Basisversion soll in Deutschland sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb günstiger als vergleichbare Verbrenner sein. Allein bei den laufenden Kosten würden ID.3-Fahrer hierzulande rund 840 Euro im Jahr sparen, teilte VW jetzt mit.

„Mit dem ID.3 wird das E-Auto endgültig bezahlbar. Er ist voll alltagstauglich und kostet dank der Umweltprämie sogar weniger als ein Verbrenner“, sagt Thomas Ulbrich, Vorstand für E-Mobilität der Marke Volkswagen. Die Vorbereitungen für die Auslieferungen des ID.3 liefen momentan auf Hochtouren. Zuletzt wurde spekuliert, dass es zu Verzögerungen kommen könnte. Ulbrich betonte aber: „Der Zeitplan steht.“ Die Markteinführung des ID.3 werde wie angekündigt erfolgen. Das Ziel sei, im Sommer europaweit 30.000 vorbestellte ID.3 der 1ST Edition nahezu zeitgleich auszuliefern.

Erhältlich ist der ID.3 1ST für unter 40.000 Euro. Das günstigste Modell kostet später „unter 30.000 Euro“, hieß es bisher. VW gab nun ein Update zum Preis: Die Basisversion mit 330 Kilometern Reichweite gemäß WLTP-Norm werde in Deutschland nach Abzug des Umweltbonus für „weniger als 23.430 Euro“ zu haben sein. Die jeweils zur Hälfte von Bund und Industrie finanzierte Förderung wurde kürzlich auf 6000 Euro erhöht, der Hersteller-Anteil dementsprechend auf 3000 Euro netto. Der ID.3 liege damit mindestens auf dem Preisniveau vergleichbarer Verbrenner wie etwa dem Golf Life, so VW.

Zusätzlich würden ID.3-Fahrer in Deutschland bei den laufenden Kosten sparen. So falle unter anderem keine Kfz-Steuer an, Ölwechsel seien nicht mehr nötig und der Wagen werde in eine günstigere Versicherungsklasse (17) eingestuft. Auch die Energiekosten seien niedriger. „Der Preis spricht nicht mehr gegen, sondern für das E-Auto“, erklärte Silke Bagschick, Leiterin Vertrieb und Marketing Baureihe e-Mobility. „Leasing-Angebote machen den Umstieg einfach und reduzieren die Unsicherheit. In Zukunft wird das E-Auto auch ohne Förderung preislich attraktiv sein.“

Volkswagen will in den kommenden Jahren Weltmarktführer in der E-Mobilität werden, der Konzern investiert dafür bis 2024 33 Milliarden Euro, davon 11 Milliarden in die Marke VW. Die Auslieferung des kompakten ID.3 läutet die E-Offensive ein, mit dem SUV ID.4 soll in diesem Jahr ein weiteres Elektroauto für den Massenmarkt Weltpremiere feiern.