Das Düsseldorfer Energieunternehmen Uniper vertreibt künftig für den schnellen, flexiblen und kosteneffizienten Aufbau von Ladeinfrastruktur mobile Schnellladesäulen. In einem Interview haben die Projektverantwortlichen Jose Abel Cabezas Jimenez und Christian Folke über die Pläne für das neue Produkt gesprochen.

Man biete weltweit erstmals mobiles Schnellladen als „Infrastructure-as-a-Service“, sagte Jimenez im Gespräch mit den Fachportal Energate Messenger. Dafür stelle man mobile Strom-Tankstellen mit 150 kW Leistung zur Verfügung, an denen moderne Elektroautos in um die zehn Minuten Energie für 100 Kilometer Fahrt beziehen können. Das Angebot sei europaweit in weniger als 24 Stunden umsetzbar.

Die beworbenen Anlagen fielen vergleichbar groß wie eine Telefonzelle aus. Das Besondere sei, dass sie ohne Netzanschluss funktionieren. „Damit bieten wir beispielsweise für Innenstädte eine sehr gute Option, ohne Risiko in die Elektromobilität einzusteigen“, meinte Jimenez. Auch andere Anwendungsfälle seien denkbar, da das System „adaptierbar, skalierbar und flexibel“ sei.

Uniper betont, mit den mobilen Schnellladern ausschließlich Ökostrom zur Verfügung zu stellen. Die Anlagen würden dazu vor der Auslieferung an zentralen Netzknotenpunkten geladen, erklärte Folke – beispielsweise an Umspannwerken oder Kraftwerken. Dort könnten sie als stationäre Energiespeicher Regelenergie liefern, indem sie vorübergehend als Reserve bei Schwankungen im Stromnetz dienen.

Als Zielgruppe für das Produkt hat Uniper vor allem Unternehmen mit mehreren Standorten und Plätzen im öffentlichen Raum ausgemacht – etwa Tankstellen, Supermarkt- oder Restaurantketten. Aber auch Stadtwerke habe man als Partner im Blick. Veranstaltungen wie Konzerne oder Festivals seien ebenfalls mögliche Anwendungsfälle, dort kämen derzeit Dieselgeneratoren zum Einsatz.

Uniper hat laut Jimenez das Konzept entwickelt, stellt die mobilen Schnellladesäulen aber nicht selbst her. Geld wolle man mit dem Energieverkauf und den damit zusammenhängenden Einrichtungs- und Mietgebühren verdienen. Der Einstiegspreis für die Miete liege bei um die 50 Euro pro Tag für eine Ladestation. Weitere Einnahmequellen seien die Säulen als Werbeflächen und die Vermarktung am Regelenergiemarkt.

Als Nächstes plane Uniper ab Ende des Jahres Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit großen deutschen Ketten, die über mehrere Standorte verfügen. Mittelfristig sehe das Unternehmen in Deutschland „mehr als 1.300 mobile Schnellladesäulen bis Ende 2024“ vor, sagte Jimenez. Diese sollen vor allem in Metropolregionen wie Berlin, München oder dem Ruhrgebiet stehen.