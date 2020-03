VWs neues Elektroauto ID.3 kostet zum Start unter 40.000 Euro, die Basisversion wurde im letzten Jahr für „unter 30.000 Euro“ in Aussicht gestellt. Letzteren Preis bestätigten die Wolfsburger im März: Mit der deutschen Umweltbonus-Förderung werde der günstigste ID.3 „weniger als 23.430 Euro“ kosten. Nun wurde ein konkreter Kostenvergleich „E-Auto vs. Verbrenner“ samt Grafiken nachgereicht.

Mit dem ID.3 wolle man E-Mobilität alltagstauglich und erschwinglich für alle machen. Die Gesamtkosten würden dazu für die Kunden schon heute auf Höhe vergleichbarer Verbrenner liegen – „eher darunter“, so VW. In vielen Märkten sind die Anschaffung und Nutzung von Elektroautos in den vergangenen Jahren deutlich günstiger geworden. Die Hauptgründe dafür: sinkende Batteriekosten, eine effizientere Produktion, staatliche Kaufprämien sowie der verhältnismäßig günstige Strom im Vergleich zu Benzin oder Diesel. VW führt die wichtigsten Aspekte des ID.3 für den deutschen Markt auf:

Anschaffung

In Deutschland seien die ab Sommer 2020 an Kunden gehenden Modelle des ID.3 zu deutlich günstigeren Preisen gegenüber dem Vorgänger-Modell e-Golf zu haben, erklärt der Hersteller. Mit einer WLTP-Reichweite von 231 Kilometern war dieser ab 36.900 Euro erhältlich, das ID.3-Modell „Pure“ koste bei einer Reichweite von 330 Kilometern unter 30.000 Euro. Auch der ID.3 „Pro“ liege mit 420 Kilometern Reichweite zum Preis von weniger als 35.000 Euro noch unter dem e-Golf. Das machten hohe Skaleneffekte durch den Einsatz des neuen modularen E-Antriebs-Baukastens MEB und die Weiterentwicklung der Batterietechnologie möglich.

In Deutschland sorgt der seit Februar 2020 gewährte höhere Umweltbonus – auch als Elektroauto-Kaufprämie bekannt – für weitere Einsparungen: Rein elektrische Modelle wie der ID.3 bis zu einem Listenpreis von 47.600 Euro werden nun mit 6570 Euro gefördert. Der Bund finanziert davon 3000 Euro, die Hersteller steuern 3000 als Netto-Nachlass bei.

Unter dem Strich wird der ID.3 hierzulande ab 23.430 Euro zu haben sein. „Damit liegt er spürbar unter dem Preisniveau vergleichbarer Verbrenner wie dem Golf Life“, unterstreicht VW. Selbst die teureren Varianten mit größeren Batterien würden beim Anschaffungspreis sehr wettbewerbsfähig sein. Das Fazit des Anbieters: „War die Anschaffung eines E-Autos bislang teurer als ein vergleichbarer Verbrenner, so dreht sich das Bild mit dem ID.3 jetzt.“

Nutzungsphase

Auch bei den laufenden Kosten punkte der ID.3 mit Vorteilen. So würden die Stromkosten pro Monat rund 40 Euro unter den Kraftstoffkosten für Benziner oder Diesel-Fahrzeuge liegen.

Zwar fielen die Verschleißkosten bei einem Elektroauto etwas höher aus, vor allem, da eine optimale Reichweite nur mit teureren, rollwiderstandsoptimierten Reifen erreicht werden könne. Diese würden jedoch durch geringere Kosten bei Versicherung, Kfz-Steuer und Wartung mehr als ausgeglichen. So benötige der ID.3 keinen Ölwechsel und müsse nur noch alle zwei Jahre zur Inspektion in die Werkstatt – unabhängig von der Laufleistung. Bei der Versicherung liege der ID.3 mit der Vollkasko-Klasse 17 im Schnitt drei Klassen besser als vergleichbare Verbrenner, was je nach Schadensfreiheitsklasse und Laufleistung Einsparungen von um die 200 Euro im Jahr bedeuten könne.

Insgesamt ergebe sich für den ID.3 bei den laufenden Kosten ein Vorteil von rund 50 Euro pro Monat oder 600 Euro pro Jahr gegenüber vergleichbaren Verbrennern, wirbt VW.

Restwert

Mit der neuen Generation werden Elektroautos wertbeständiger als frühe Modelle, sagt VW. Die Nachfrage nach alltagstauglichen, gebrauchten Batteriefahrzeugen steige seit einiger Zeit an – dieser Trend werde in den kommenden Jahren voraussichtlich anhalten. Reichweite und Ladeleistung des ID.3 seien für viele Kunden ausreichend. Zudem werde sich die Batterietechnologie in den nächsten Jahren langsamer weiterentwickeln, sodass keine großen Unterschiede zwischen neuen und gebrauchten E-Autos mehr bestehen. Zusätzlichen Schutz biete die Batteriegarantie über acht Jahre bei 160.000 Kilometer Laufleistung.

Experten prognostizieren dem ID.3 laut VW Restwerte, die sich etwa auf dem Niveau eines vergleichbaren Verbrenners bewegen.

Gesamtbetriebskosten

In der Gesamtbilanz von Anschaffungskosten und laufenden Kosten schneide der ID.3 „sehr gut ab“, erklärt VW abschließend. Je nach Modell liege er teilweise sogar deutlich unter dem, was Kunden für einen vergleichbaren Verbrenner bezahlen müssen. Noch sei dieser Preisvorteil auch der staatlichen Kaufprämie zu verdanken – langfristig werde das Elektroauto aber auch ohne diese Unterstützung „absolut wettbewerbsfähig“ sein.