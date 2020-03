Thomas Ulbrich, Vorstand für Elektromobilität bei der Marke Volkswagen, hat in einer Rede vor Medienvertretern über den aktuellen Stand bei den Wolfsburgern gesprochen. Das Unternehmen stehe am Beginn einer neuen Ära. Die Automobilindustrie durchlaufe die größte Transformation ihrer Geschichte – „und Volkswagen geht voran“, sagte er.

Das Auto der Zukunft werde elektrisch, digital, sauberer und sicherer, so Ulbrich. Er verwies unter anderem auf den neuen ID.3, den VW als erstes bezahlbares modernes Elektroauto für den Massenmarkt bewirbt. Die Stückzahlen würden derzeit planmäßig hochgefahren, das Auto komme entgegen anderslautender Spekulationen wie angekündigt im Sommer zu den Kunden. Die große Nachfrage nach dem Modell zeige, dass die Menschen das Elektroauto wollen. Sie seien bereit für den Wandel zur nachhaltigen Mobilität.

Allein in den kommenden fünf Jahren investiere der Volkswagen-Konzern 33 Milliarden Euro in die E-Mobilität, unterstrich Ulbrich. Bis 2029 werde das Unternehmen bis zu 75 reine E-Modelle auf den Markt bringen und rund 26 Millionen E-Autos verkaufen. Ende dieses Jahrzehnts würden um die 40 Prozent der Fahrzeuge von Volkswagen elektrisch sein – zumindest in den Kernmärkten Europa, China und USA.

„Wir gehen diesen Schritt – weil er aus unserer Sicht alternativlos ist. Die Klimaziele werden wir nur schaffen, wenn wir jetzt konsequent handeln“, erklärte Ulbrich. VW wolle dazu „Bedenken adressieren, Ängste ausräumen“, aber auch Lust „auf das elektrische Zeitalter der Mobilität“ machen. Man starte hier jetzt in die Phase der Umsetzung. Es komme nun darauf an, das Elektroauto in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Die notwendigen Rahmenbedingungen dafür könne die Autoindustrie nicht allein schaffen, das gelte vor allem für das Thema Laden.

Bislang finde der Ausbau der Ladeinfrastruktur noch weitgehend auf dem Papier statt. „Wir brauchen die E-Ladesäulen aber für alle sichtbar in der Fläche. Wir müssen den Menschen ihre Ladeangst nehmen“, forderte Ulbrich. Laden müsse das neue Tanken werden – „so einfach wie das ‚Anstöpseln‘ eines Handys“. Industrie, Politik und Energiewirtschaft müssten liefern. „Ich nenne die Industrie mit Absicht zuerst“, merkte der VW-Manager an. Deshalb baue Volkswagen in den kommenden Jahren an seinen Standorten und mit den Händlern 36.000 neue Ladepunkte in Europa.

Technologieoffenheit bremst E-Mobilität

Neben der mangelhaften Ladeinfrastruktur bremse noch etwas den Durchbruch der E-Mobilität: „die fortwährende Diskussion um die sogenannte ‚Technologieoffenheit'“, betonte Ulbrich. Das batterieelektrische Auto sei nach heutigem Stand von Wissenschaft und Technik „die mit Abstand beste Option, um schnell CO2 im Straßenverkehr einzusparen“. Auch Wasserstoff habe Potenzial – aber nicht für das Pkw-Segment, und nicht im Massenmarkt.

Ein Wasserstoff-Auto benötige zwei- bis dreimal so viel Strom für eine vergleichbare Strecke wie ein Batterie-Auto. „Grüne Energie ist aber ein kostbares Gut, mit dem wir alle sehr sparsam umgehen müssen. Stromverschwendung darf deshalb keine Option sein“, mahnte Ulbrich. Das Wasserstoff-Auto für Millionen von Pkw als Alternative zum batteriebetriebenen Auto von Morgen sei aus Sicht von Volkswagen ein Irrweg. Der Einsatz von Wasserstoff sei sinnvoll in der Industrie, im Schwerlastverkehr, bei Flugzeugen und auch bei Schiffen. Beim Auto sage der Konzern „ganz klar: Volle Konzentration auf die Batterie. Und dabei wissen wir die Wissenschaft hinter uns.“

Der Systemwechsel zur E-Mobilität stelle eine komplexe Aufgabe dar, sagte der VW-Vorstand abschließend. Die alternative Antriebsart sei aber auch eine große Chance: „für das Klima, für die Luftqualität in den Städten, und auch für die Automobilindustrie“. Wer bei E-Mobilität die Nase vorn habe, dem gehöre die Zukunft. Das zeige das Beispiel Tesla: „Von den Batteriezellen über die Modellpalette bis zur Digitalisierung des Autos und dem autonomen Fahren – Tesla ist ein wichtiger Impulsgeber für unsere Branche“, räumte Ulbrich ein.

Die Ansiedelung von Tesla in Grünheide nahe Berlin begrüße man bei Volkswagen. „Wir nehmen das sogar als Ansporn. Denn auch wir haben uns auf den Weg gemacht – zum softwaregetriebenen Tech-Konzern“, verkündete Ulbrich. „Volkswagen nimmt die aktuellen Herausforderungen an. Wir bringen die E-Mobilität zu den Menschen.“