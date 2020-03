Deutschland hat im letzten Jahr seine CO2-Emissionen reduziert. Die Coronavirus-Krise drängt das Thema zwar in den Hintergrund, doch die EU-Ziele in einigen Sektoren bleiben ambitioniert. Vor allem Verkehr und Heizungen sind dabei weiter Sorgenkinder. Der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA) fordert nun unter anderem eine Elektroauto-Quote bis 2025.

In Deutschland wurden 2019 rund 805 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – etwa 54 Millionen Tonnen oder 6,3 Prozent weniger als 2018. Das zeige eine vorläufige Bilanz des UBA. Damit setze sich der positive Trend des Vorjahres fort, die größten Fortschritte gab es in der Energiewirtschaft. Gründe für diese Entwicklung sind laut der Behörde die erfolgreiche Reform des europäischen Emissionshandels, der niedrige Gaspreis, der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie sowie die Abschaltung erster Kohlekraftwerksblöcke.

„Deutschland hat 2019 einen großen Schritt beim Klimaschutz geschafft. Mit Ausnahme des Krisenjahres 2009 gab es in keinem Jahr seit 1990 einen so großen Rückgang der Emissionen“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). „Das macht Mut für die großen Aufgaben, die vor uns liegen. Denn die Klimabilanz von 2019 zeigt: Unsere Maßnahmen greifen, es wurde deutlich weniger Kohle verbrannt. Da, wo die Politik bereits gehandelt hat, liegen wir beim Klimaschutz weitgehend auf Kurs.“

Der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie mache sich jetzt positiv bemerkbar und müsse „dringend weitergehen“, betonte Schulze. Strom aus Wind und Sonne stellten die Basis für erfolgreichen Klimaschutz dar. Zusätzliche Maßnahmen seien in der Verkehrspolitik und bei den Gebäuden nötig, um auch dort die Trendwende zu sinkenden Emissionen zu schaffen.

Bis 2030 will die Bundesrepublik seine Emissionen gemäß Klimaschutzgesetz um mindestens 55 Prozent mindern. UBA-Präsident Dirk Messner: „Deutschland bewegt sich in die richtige Richtung hin zum Klimaziel 2030. Das ist erfreulich. Wir wissen aber auch, dass wir uns vor allem bei den erneuerbaren Energien auf den Lorbeeren der letzten 20 Jahre ausruhen. Wir müssen wieder deutlich mehr Windenergieanlagen installieren, daran führt kein Weg vorbei, um Kohlestrom zu ersetzen, der vom Netz geht. Und in anderen Branchen stagniert die Bewegung, wie bei Gebäuden und Verkehr.“

Treibhausgasemissionen im Verkehr

Die Treibhausgasemissionen des Verkehrs lagen 2019 mit 163,5 Millionen Tonnen CO2 auf einem leicht höheren Niveau als im Vorjahr (+1,2 Mio. Tonnen bzw. +0,7 %). Zwar kamen sparsamere Fahrzeuge auf den Markt, gleichzeitig nahm aber auch der Kfz-Bestand zu (+1,6 %), so dass in Summe mehr Benzin und Diesel verbraucht wurde.

Als konkrete Maßnahmen für klimafreundlicheren Verkehr empfahl Messner laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) die Einführung einer Elektroauto-Quote von 30 Prozent bis 2025. Er sprach sich zudem für ein Tempolimit auf Autobahnen aus, damit lasse sich „kostengünstig und sofort“ CO2 einsparen. Auch Bundesumweltministerin Schulze wolle ein Tempolimit, berichtet die dpa. Zu einer Elektroauto-Quote meinte sie, dass dies eine „sinnvolle weitere Maßnahme“ sei.