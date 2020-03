Der Osnabrücker Mode-Logistiker Meyer & Meyer hat kürzlich über zwei E-Mobilitäts-Projekte informiert. Das Unternehmen setzt für die Filialbelieferung eines großen Kunden einen vom deutschen Spezialisten Orten Electric-Trucks auf Elektroantrieb umgebauten Lkw ein. Meyer & Meyer beteiligt sich zudem an einem Projekt für E-Lkw mit Batterie-Wechselsystem.

Der Lastwagen von Orten Electric-Trucks hat eine spezielle Ausstattung für Textiltransporte erhalten und eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. „Das Fahrzeug ist jetzt seit mehr als einem Jahr im Einsatz und erfüllt die Anforderungen unserer Distributionsverkehre am Standort Peine zu 100 %“, berichtet Robert Justenhoven, Abteilungsleiter Flottenmanagement bei Meyer & Meyer.

Das auf E-Antrieb umgerüstete 12-Tonnen-Fahrzeug vom Typ Orten E120LF verfügt über eine fest integrierte Batterie mit 217 kWh Kapazität. Die Reichweite beträgt offiziell nur 180 Kilometer, Meyer & Meyer habe nicht voll beladen und bei guten Wetter- sowie Verkehrsbedingungen aber auch schon 300 Kilometer erreicht. Aufgeladen wird der Energiespeicher innerhalb von neun bis zehn Stunden am Meyer-&-Meyer-Standort in Peine. Die Fahrer hat das Unternehmen für den Umgang mit dem Fahrzeug geschult.

Darüber hinaus hat sich Meyer & Meyer mit diversen Projektpartnern am vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Projekt „Route Charge“ beteiligt. In dessen Rahmen wurde ein elektrischer 18-Tonnen-Lkw für Wechsel-Batterien gebaut, der aktuell getestet wird. Im Gegensatz zu den E-Lkw mit fest verbauten Akkus befinden sich an diesem Fahrzeug zwei Batteriepakete mit 318 kWh Kapazität, während zwei weitere geladen und später in etwa 15 Minuten getauscht werden können.

„Durch das innovative Tauschsystem wird eine der großen Schwächen herkömmlicher E-Lkw überwunden: Mittels Akkuwechsel sind Touren von bis zu 500 km möglich. Meyer & Meyer kann dadurch erstmals mit einem elektrisch betriebenen Fahrzeug mittlere Distanzen in der Filialbelieferung realisieren“, sagt Projektleiter Bijan Abdolrahimi. Der Startschuss für den „Route-Charge-Lkw“ ist bereit 2016 gefallen. Die Tests sollen noch bis zum Frühjahr dieses Jahres laufen, danach ist der Regelbetrieb des Fahrzeugs bei Meyer & Meyer vorgesehen.