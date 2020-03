Der niederländische Lkw-Produzent DAF Trucks testet sein elektrifiziertes Modell CF Hybrid seit März im Kundeneinsatz. Dazu setzt das Transportunternehmen Peter Appel zwei der Lkw für die Belieferung zentrumsnaher Supermärkte in den Niederlanden ein.

Der DAF CF Hybrid ist dafür ausgelegt, in der Stadt rein elektrisch zu fahren, außerhalb kommt dann Diesel-Technologie zum Einsatz. Der Antrieb setzt sich aus einem 10,8-Liter-Dieselmotor mit 330 kW (450 PS) und einer E-Maschine mit einer Spitzenleistung von 130 kW (175 PS) sowie einem speziellen Getriebe für Hybrid-Systeme vom deutschen Zulieferer ZF zusammen. Ein 85-kWh-Batteriepaket, das sich im Dieselbetrieb auflädt, versorgt den E-Motor mit Energie. Im Serieneinsatz soll sich die Batterie auch an einer Schnellladestation auffrischen lassen – der CF Hybrid wird also zum Plug-in-Hybriden.

Wenn der Energiespeicher vollständig geladen ist, hat der CF Hybrid in Abhängigkeit vom Gesamtgewicht des Lkws samt Auflieger laut DAF eine rein elektrische Reichweite von 30 bis 50 Kilometern. Das sei mehr als ausreichend für die emissionsfreie Anlieferung in städtischen Gebieten, heißt es vom Anbieter.

Außerhalb von Städten nutzt der CF Hybrid seinen Dieselmotor, um die Reichweite zu vergrößern. Das Energiemanagement der Hybrid-Technologie soll zusätzliche Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch ermöglichen. Die von der Auspuffbremse und der Geschwindigkeitsregelung für Bergabfahrten erzeugte Energie wird vom Elektromotor zur Unterstützung des Dieselmotors genutzt. Dies sorge für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und damit auch geringere CO2-Emissionen, erklärt der Hersteller.

„Beim Gedanken an eine sauberere Zukunft gibt es für DAF keine singuläre technologische Lösung für das breite Spektrum an Transportanforderungen“, so Ron Borsboom, bei DAF für die Produktentwicklung verantwortlich. Deshalb teste das Unternehmen verschiedene Technologien. Vollelektrische Antriebe seien eine gute Alternative für den städtischen Verteilerverkehr, während moderne Diesel-Technologie auch dank neuer Kraftstoffarten „eine exzellente Option“ für den Fernverkehr bleibe. Langfristig will sich DAF zusätzlich mit Wasserstoff-Antrieben befassen.