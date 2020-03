Die Batterie ist das Herzstück moderner Elektroautos, sie macht einen Anteil von bis zu 40 Prozent der Wertschöpfung aus. Die Art und Menge der eingesetzten Materialien spielt deshalb aus wirtschaftlicher, aber auch aus ökologischer Sicht eine zentrale Rolle. Volkswagen setzt dabei kurzfristig auf mehr Nickel in Akkus sowie mittel- bis langfristig auf deutlich geringere Kosten.

Frank Blome leitet bei der Sparte Volkswagen Group Components das Geschäftsfeld Batteriezelle. Im Gespräch mit Analysten kündigte er jetzt an, dass der Autokonzern den Anteil von Nickel in seinen Elektroauto-Batterien im nächsten Jahr auf 80 Prozent erhöhen werde. Die aktuell von den Wolfsburgern eingesetzten Energiespeicher enthielten 65 Prozent Nickel, 15 Prozent Kobalt und 20 Prozent Mangan. Die nächsten Generation soll auf 80 Prozent Nickel, 10 Prozent Kobalt und 10 Prozent Mangan kommen.

Volkswagen treibt derzeit die ehrgeizigsten Elektroauto-Pläne der Branche voran. Das Ziel: die Marktführerschaft bei der alternativen Antriebsart. Dazu fließen in den nächsten fünf Jahren rund 33 Milliarden Euro in die Elektrifizierung des Angebots. Im Jahr 2025 seien für die dann produzierten E-Autos 300 Gigawattstunden an Batteriezellen erforderlich, vorrangig in Asien und Europa, sagte Blome laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Viele sehen die weltweite Expansion von Volkswagen und anderen großen Herstellern mit Elektroautos aufgrund der CO2-intensiven Produktion der immer größeren Batterien skeptisch. Neben dem Einfluss auf die Umwelt werden auch negative gesellschaftliche Auswirkungen befürchtet. Im Mittelpunkt steht hier meist der Rohstoff Kobalt, der vor allem im Kongo unter äußerst fragwürdigen Bedingungen abgebaut wird. Volkswagen will den Anteil des Metalls daher deutlich reduzieren.

Mit der optimalen Mischung der Chemie in den Akkus seiner Elektroauto-Batteriepakete strebt Volkswagen auch möglichst niedrige Kosten an. Die Massenfertigung von Energiespeichern soll den Preis auf Zell-Ebene im Jahr 2025 auf deutlich unter 100 Dollar pro Kilowatt drücken, erklärte Blome. Das Erreichen dieser Schwelle gilt als wesentlich, um nur mit Strom betriebene Pkw zu vergleichbaren Preisen wie Verbrenner anbieten zu können.