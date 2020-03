Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat den e-Bulli vorgestellt. Die mit der Antriebstechnik aktueller Elektroautos der Wolfsburger fahrende Studie basiert auf einem restaurierten T1 Samba-Bus von 1966. Die Kombination aus Oldtimer und neuen Komponenten soll später real zu kaufen sein. Den ersten e-Bulli haben Ingenieure und Designer von VWN mit E-Antriebsexperten der Konzernsparte Volkswagen Group Components sowie dem auf Elektroauto-Umbauten spezialisierten Unternehmen eClassics hergestellt.

Der T1 e-Bulli nutzt die aktuellen E-Antriebskomponenten des Volkswagen-Konzerns. Der 32 kW (44 PS) starke Vierzylinder-Boxermotor wich einem Elektromotor mit 61 kW (83 PS). Mit einem Drehmoment von 212 Nm bietet der neue Antrieb mehr als die zweifache Kraft des ursprünglichen T1-Motors von 1966 (102 Nm). Das maximale Drehmoment steht zudem – typisch für E-Motoren – sofort zur Verfügung.

Die Kraftübertragung erfolgt im e-Bulli mittels 1-Gang-Getriebe. Gekoppelt ist das Antriebssystem an den nun zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz angeordneten Schalthebel. Die Wählstufen der Automatik P, R, N, D, B werden neben dem Wählhebel angezeigt. In Stufe B kann der Fahrer den Grad der Energierückgewinnung beim Bremsen – die Rekuperation – variieren. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 130 km/h begrenzt. Mit dem ursprünglichen Antrieb kam der T1 auf 105 km/h.

Analog zum Boxermotor des 1966er T1 treibt die im Heck des 2020er e-Bulli integrierte Kombination aus Getriebe und Elektromotor die Hinterachse an. Mit Strom versorgt die E-Maschine eine Lithium-Ionen-Batterie mit 45 kWh Kapazität. Eine zusammen mit eClassics auf den e-Bulli abgestimmte Leistungselektronik im Heck steuert den Energiefluss zwischen dem E-Motor und der Batterie und wandelt dabei den gespeicherten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um. Über einen DC/DC-Wandler wird zudem die Bordelektronik mit 12 Volt versorgt.

Die Serienteile des E-Antriebs werden von Volkswagen Group Components in Kassel gefertigt. Aus dem Komponentenstandort Braunschweig kommen die dort konzipierten Lithium-Ionen-Module hinzu, die von eClassics in ein für den T1 passendes Batteriesystem transferiert werden. Wie beim neuen Kompaktwagen ID.3 und dem künftigen modernen Microbus ID.BUZZ ist die Hochvolt-Batterie mittig im Fahrzeugboden untergebracht.

„Getankt“ wird der e-Bulli über eine CCS-Ladedose, die Wechsel- und Gleichstrom unterstützt. Via Wechselstrom über einen AC-Schnelllader lässt sich die Batterie damit je nach Stromquelle mit 2,3 kW bis 22 kW Ladeleistung füllen. Via CCS-Standard kann die Batterie alternativ an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 50 kW Ladeleistung in 40 Minuten auf 80 Prozent geladen werden. Die Reichweite liegt bei über 200 Kilometern.

Das Fahrgefühl des e-Bulli ist im Vergleich zum T1 laut den Entwicklern völlig verändert, dazu trage auch das neu konzipierte Fahrwerk bei. Die Dynamik werde durch Mehrlenker-Vorder- und Hinterachsen mit verstellbaren Stoßdämpfern und Gewindefederbeinen sowie eine neue Zahnstangenlenkung und vier innenbelüftete Scheibenbremsen souverän auf die Straße übertragen.

Aufgefrischtes Exterieur & Interieur

Parallel zum Antrieb wurde für den e-Bulli das Exterieur- und Interieur-Konzept aufgefrischt. Außen gehören dazu Details wie LED-Rundscheinwerfer mit Tagfahrlicht sowie LED-Ladeindikatoren am Heck. Letztere signalisieren dem Fahrer beim Zuschreiten auf den e-Bulli, wieviel Energie noch in der Batterie vorhanden ist.

Im Interieur ist unter anderem die Sitzanlage neu konzipiert. Zwischen Fahrer- und Beifahrersitz in einer Konsole wurde der neue Automatik-Wählhebel platziert. Hier ist auch eine Start-Stopp-Taste für die E-Maschine integriert. Für den Fußboden wurde Massivholz in Schiffsdielenoptik verwendet, darüber findet sich ein großes Panorama-Faltdach.

Dem Original nachempfunden ist im Cockpit der neue Tacho, das hier integrierte zweizeilige Display soll die Brücke in die Neuzeit schlagen. Das digitale Display im sonst analogen Tacho informiert den Fahrer unter anderem über die Reichweite. Leuchtdioden zeigen an, ob etwa die Parkbremse angezogen oder der Ladestecker angeschlossen ist. Über ein in die Dachkonsole integriertes Tablet werden weitere Informationen präsentiert.

Via Volkswagen „We Connect“ kann der Fahrer des e-Bulli online per Smartphone-App oder über den PC und ein entsprechendes Web-Portal Infos wie zur verbleibenden Ladezeit, zur aktuellen Reichweite, zu den gefahrenen Kilometern und Fahrzeiten oder dem Energieverbrauch inklusive Energierückgewinnung abrufen. Musik lässt sich über ein Radio im Retro-Look mit moderner Technik wie DAB+, Bluetooth und USB abspielen. Gekoppelt ist das Radio an ein Soundsystem inklusive aktivem Subwoofer.

Der elektrische T1-Umbau e-Bulli wird von eClassics zu Preisen ab 64.900 Euro angeboten. Auch T2- und T3-Umbauten können bestellt werden. Händlern offeriert eClassics zudem ein einbaufertiges Teile-Kit.