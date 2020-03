Hyundai hat in seinem tschechischen Werk Nošovice Anfang März die Fertigung des Kona Elektro aufgenommen. Die ersten Fahrzeuge hätten die Produktionsstätte bereits verlassen und sind auf dem Weg zu Kunden in Europa, teilten die Südkoreaner mit. Mit der neuen Fertigung sollen die bisher teils sehr langen Lieferzeiten des Batterie-SUV in Deutschland und anderen europäischen Ländern reduziert werden.

In Nošovice läuft die leistungsstärkere der beiden Elektroauto-Versionen des Kona vom Band. Das Modell ist das erste vollelektrische Fahrzeug, das in Tschechien hergestellt wird. Ausgestattet mit einem 150 kW (204 PS) starken Elektromotor sowie einer Batteriekapazität von 64 kWh kommt der Kona Elektro seit kurzem auf eine im Vergleich zum Vorgängermodell um 35 auf bis zu 484 Kilometer erhöhte Reichweite.

Das Werk in Nošovice zählt laut Hyundai zu den größten und modernsten Produktionsstätten für Autos in Europa. Rund 30.000 Einheiten des Kona Elektro sollen 2020 vom Band laufen, in einem vollen Jahr über 35.000. Zusammen mit der gesteigerten Produktion im südkoreanischen Hyundai-Werk in Ulsan werde die Verfügbarkeit des Elektroautos im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht und die Lieferzeit deutlich verkürzt. Im Februar war von nur noch drei Monaten Lieferzeit die Rede – zuvor mussten Kunden mindestens ein Jahr warten.

„Mit den zusätzlichen Einheiten aus tschechischer Produktion können wir sehr viel schneller die stark wachsende Nachfrage in Deutschland und Europa nach dem Kona Elektro befriedigen“, versicherte Hyundai-Deutschland-Chef Jürgen Keller. Er merkte an: „Die verringerten Lieferwege sparen nicht nur Zeit ein, sondern verringern auch den CO2-Ausstoß immens. Zugleich wird der Standort Europa gestärkt.“

Für die Produktion des Kona Elektro wurden Änderungen an der Fertigungslinie in Nošovice vorgenommen und eine neue Fertigungsstufe für den Einbau der elektrischen Batterie installiert, erklärt Hyundai. Zudem sei in der Lackiererei ein neues System eingeführt worden, da das Dach des neuen Kona Elektro auf Wunsch zweifarbig lackiert werden kann.

Auch die Batterien für den Kona Elektro werden in Europa hergestellt, wodurch die Entfernungen zur Produktionsstätte signifikant gesenkt werden konnten, betont Hyundai. Die Energiespeicher würden zunächst in einem neuen Lager von Hyundai Motor Manufacturing Czech aufbewahrt und nach Bedarf von einem automatisch gesteuerten Fahrzeug zur Produktionslinie gebracht.